Akcje Tesli lecą w dół. Elon Musk może mieć problem

Akcje Tesli, firmy Elona Muska, spadły o ponad 15 procent w ciągu jednego dnia, niwelując ostatnie wzrosty osiągnięte w listopadzie, po wyborach prezydenckich w USA. Zanim doszło do spadków cen akcji analitycy obniżyli prognozę dostaw Tesli. To nowa sytuacja dla Muska, bo po zwycięstwie w wyborach prezydenckich Trumpa akcje Tesli gwałtownie wzrosły. W szczytowym momencie, w połowie grudnia, wartość akcji była około dwa razy wyższa niż w dniu wyborów. Następnie rozpoczęła się tendencja spadkowa, która z czasem staje się coraz bardziej stroma.

Tesla zamknęła rok 2024 pierwszym spadkiem dostaw od ponad dekady, chociaż Musk wcześniej prognozował wzrost. Jednak najbogatszy człowiek świata przyciąga inwestorów perspektywą dużych transakcji związanych z samochodami autonomicznymi i humanoidalnymi robotami. Choć nie ma pewności, że Tesla odniesie sukces na obu tych obszarach, inwestorzy na razie patrzą dalej niż tylko na bieżącą działalność firmy i wyceniają ją znacznie wyżej niż innych producentów samochodów. W połowie grudnia wartość Tesli wynosiła ponad 1,5 biliona dolarów, a cena akcji wynosiła około 480 dolarów. Obecnie akcje są warte ok. 222 dolary, a wartość rynkowa spadła do około 715 mld dolarów. To i tak bardzo dużo, bo dla porównania, amerykański gigant motoryzacyjny Ford ma kapitalizację rynkową wynoszącą prawie 40 miliardów dolarów, podczas gdy jego rywal General Motors ma kapitalizację rynkową wynoszącą ok. 48 miliardów dolarów.

Rola Muska jako szefa Departamentu Efektywności Rządowej Doge doprowadziła w ostatnich tygodniach w USA do protestów przeciwko Tesli pod hasłem „Tesla Takedown”. W Europie, gdzie Elon Musk wspiera partie skrajnie prawicowe, sprzedaż Tesli spadła w styczniu o 45 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Tymczasem inwestorzy Tesli obawiają się, że praca Muska dla administracji Trumpa odciągnie go od zarządzania jego firmami, do których należą Tesla, SpaceX, X i xAI. W wywiadzie dla „Fox Business” Musk został zapytany, w jaki sposób prowadzi swoje firmy oprócz pracy jako doradca Trumpa. „Z wielkim trudem” – odpowiedział Musk.

Jeśli ceny akcji Tesli nadal będą spadać Elon Musk może mieć finansowe problemy

Znaczący spadek ceny akcji Tesli może również okazać się problemem dla samego Muska. Technologiczny miliarder znany jest z zabezpieczania pożyczek akcjami Tesli, co przynajmniej na papierze czyni go zdecydowanie najbogatszym człowiekiem na świecie. W tego typu transakcjach często zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia, jeśli cena spadnie poniżej pewnych limitów. Agencja finansowa Bloomberg szacuje obecnie majątek Muska na dobre 300 miliardów dolarów.