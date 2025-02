Toyota nie rezygnuje z wodoru. Premiera nowej generacji ogniw paliwowych

Toyota należy do największych promotorów technologii wodorowych w motoryzacji i do ścisłego grona pionierów rynku aut osobowych na ogniwa paliwowe. W 2014 roku zadebiutował model Mirai zasilanymi wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) i do tej pory sprzedano 28 tys. egzemplarzy tego auta, które oferowane jest na 30 rynkach. Toyota również rozszerza potencjał modułów wodorowych wykorzystywanych w samochodach na inne zastosowania. Od 2019 roku kompaktowe moduły ogniw paliwowych trafiły do ponad 100 klientów na całym świecie i są wykorzystywane w samochodach ciężarowych, autobusach, w kolejnictwie czy jako stacjonarne generatory prądu.

Toyota Mirai oferowana jest również na polskim rynku Foto: mat. prasowe

Chcąc przyspieszyć wdrażanie rozwiązań wodorowych w gospodarce inżynierowie Toyoty opracowali trzecią generację ogniw paliwowych. Ich światowa premiera została zaplanowana na 19 lutego i odbędzie się w Tokio podczas targów H2 & FC EXPO. Jak twierdzi Toyota trzecia generacja wodorowych ogniw paliwowych została zaprojektowana z wykorzystaniem doświadczeń i opinii użytkowników systemów poprzedniej generacji. Prognozowana niezawodność jest dwukrotnie lepsza niż w obecnym systemie. Nowy system ogniw paliwowych ma być także bardziej oszczędny, co przełoży się na o 20 proc. większy zasięg, a dopracowane procesy produkcyjne mają przełożyć się na obniżkę kosztów tej technologii.

Nowa generacja ogniw wodorowych pojawi się na rynku po 2026 r.

Trzecia generacja wodorowych ogniw paliwowych Toyoty ma mieć wszechstronne zastosowanie. Rozwiązanie będzie wykorzystywane w samochodach osobowych, w samochodach ciężarowych i całej gamie samochodów użytkowych. Nowy system ogniw paliwowych Toyoty będzie mógł być wykorzystywany również w stacjonarnych generatorach prądu, na kolei i w transporcie morskim. Trzecia generacja wodorowych ogniw paliwowych trafi na rynki w Japonii, Europie, Ameryce Północnej i Chin po 2026 roku.