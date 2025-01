Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Miami wykazało, że budynek Porsche Design Tower zapadł się o około dziesięć centymetrów między 2017 a 2023 rokiem. Osiadanie jest wyższe od średniej innych wysokich budynków w tym regionie, w które w tym samym okresie czasu osiadły na poziomie ośmiu centymetrów. W badaniu uwzględniono 35 wieżowców położonych w północnej części wyspy Sunny Isles Beach położonej na Florydzie.

Reklama

Czytaj więcej Premiery Nowe Porsche 911 GT3: Ostatnie z wolnossącym silnikiem Porsche 911 po liftingu doczekało się pierwszej odmiany z rodu „GT”. GT3 debiutuje jednocześnie w wersji standardowej i Touring. Wciąż napędza je wolnossący bokser o wielkiej mocy.

Osiadanie może być spowodowane kilkoma czynnikami. Należą do nich drgania spowodowane pracami budowlanymi w tym obszarze, które powodują destabilizację podłoża. Nie pomaga też przepływy wód podziemnych przez piaszczyste i bogate w wapień podłoże. Porsche Design Tower stoi na fundamencie wykonanym z wapienia, który jest szczególnie podatny na erozję. Procesy te mogą ulec dalszemu nasileniu w wyniku podnoszenia się poziomu mórz. Wieżowiec sygnowany Porsche Design to jeden z kilku budynków w rejonie Miami, które borykają się z podobnymi problemami. Z tymi samymi problemami mierzą dwa wieżowce Trump Towers czy Ritz-Carlton, który również znajduje się w Sunny Isles Beach.

Apartament w wieżowcu Porsche Design może kosztować nawet ok. 132 mln zł

Choć dotychczas nie odnotowano żadnych uszkodzeń konstrukcyjnych wieżowca Porsche Design Tower, eksperci ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z dalszym zapadaniem się gruntu. Zawalenie się wież Champlain Towers South w 2021 roku w wyniku którego zginęło 98 osób, zwróciło uwagę na problem stabilności gruntu. Otwarty w 2017 roku Porsche Design Tower to 60-piętrowy budynek mieszkalny mieszczący 132 apartamenty. W każdym z nich znajduje basen na balkonie i zintegrowany garaż ze specjalną samochodową widną, która pozwala zaprakować auto bezpośrednio przy swoim mieszkaniu. 195 metrowy wieżowiec, którego wybudowanie kosztowało 560 mln dolarów (ok. 2,3 mld zł) powstał we współpracy z Dezer Development i jest uważany za przykład innowacyjnych technologii budowlanych i mieszkaniowych. Ceny apartamentów wahają się od 4 do 32 mln dolarów (od ok. 16,6 do 132,8 mln zł).