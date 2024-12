Brak wymogu raportowania może sparaliżować zdolność rządu do badania i regulowania bezpieczeństwa samochodów z systemami jazdy zautomatyzowanej. Usunięcie przepisu o ujawnianiu wypadków byłoby szczególnie korzystne dla Tesli, która zgłosiła większość wypadków (w sumie ponad 1500) federalnym regulatorom bezpieczeństwa. Tesla jest też celem dochodzeń Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA). Przypomnijmy, że Elon Musk wydał ponad ćwierć miliarda dolarów pomagając Trumpowi wygrać wybory prezydenckie.

Zalecenie zniesienia zasady zgłaszania wypadków pochodzi od zespołu, którego zadaniem jest opracowanie 100-dniowej strategii dla polityki motoryzacyjnej. Grupa nazwała ten środek nakazem „nadmiernego” gromadzenia danych. Analiza danych NHTSA dotyczących wypadków samochodowych pokazuje, że Tesla odpowiadała za 40 z 45 śmiertelnych wypadków zgłoszonych do Agencji Bezpieczeństwa do 15 października. NHTSA stwierdziła w oświadczeniu, że gromadzone dane są kluczowe dla oceny bezpieczeństwa powstających technologii autonomicznej jazdy.

Tesla chce zniesienia raportowania wypadków z systemami wspomagania jazdy

W jednym z przykładów NHTSA ukarała grzywną firmę Cruise, startup zajmujący się autonomiczną jazdą należący do General Motors na kwotę 1,5 mln dolarów za niezgłoszenie incydentu z 2023 r. General Motors ogłosił zakończenie rozwoju programu robotaxi w firmie Cruise i włączenie go do swojej grupy pracującej nad technologią autonomicznej jazdy. Istniejące rozporządzenie wymaga od producentów samochodów zgłaszania wypadków, jeśli zaawansowane technologie wspomagania kierowcy lub autonomicznej jazdy zostały użyte w ciągu 30 sekund od wypadku.