Zaostrzenie kar dla kierowców i obniżenie wieku posiadania prawa jazdy

Podczas wczorajszego posiedzenia podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, przedstawił propozycje resoru, wśród których było m.in. rozszerzenie czasowego administracyjnego zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h także poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Wśród pomysłów pojawiła się również propozycja bardziej restrykcyjnych przepisów w zakresie punktów karnych. Chodzi dokładniej o uniemożliwienie w przypadku najcięższych wykroczeń odpisywania punktów karnych dzięki odbyciu szkoleń. Resort chce również dwuletniego okresu, po którym dojdzie do usunięcia punktów karnych. Warto zaznaczyć, że taki przepis już obowiązywał (od 17 września 2022 r. do 17 września 2023 r.), ale został on cofnięty i obecnie punkty karne kasują ponownie po roku od ich otrzymania.

Okres próbny dla nowych kierowców

Ministerstwo Infrastruktury z kolei chce zwiększenia penalizacji kierowców, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także kierujących mimo cofniętego prawa jazdy lub zakazu kierowania nałożonego decyzją sądu. „Proponujemy, aby było to karane karą bezwzględnego więzienia” – powiedział Minister Stanisław Bukowiec. Ponadto resort chce, aby wprowadzony został okres próbny dla kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kat. B. „Proponujemy, aby w okresie próbnym kierujący pojazdem nie mógł spożywać alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, a także wykonywać przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego” – dodał Bukowiec.

Z kolei dla osób, które prowadziły pojazd bez uprawnień w okresie odebrania prawa jazdy na trzy miesiące, wprowadzone zostały sankcje cofnięcia uprawnień na pięć lat a nie jak jest do tej pory o kolejne trzy miesiące. Ponadto w propozycjach znalazło się dodanie nowych przesłanek cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami. chodzi dokładniej o przekroczenie liczby 20 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a także stwierdzenie kierowania pojazdem niezgodnie z wymaganiami określonymi dla nieletniego kierowcy. Minister Bukowiec zwrócił uwagę również na potrzebę zwiększenia efektywności i ściągalności mandatów nakładanych przez inspekcję transportu drogowego. Stanisław Bukowiec przestawiając szereg propozycji nie pominął również przywrócenia możliwości wydawania prawa jazdy kategorii B osobom, które osiągnęły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, pod warunkiem, że taki nieletni kierowca będzie korzystał z tych uprawnień wyłącznie w towarzystwie dorosłego, doświadczonego kierowcy nadzorującego jazdę z siedzenia pasażera.

Prawo jazdy kategorii B od wieku 17 lat

Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego odnosząc się do tej propozycji wskazała, że obniżenie minimalnej granicy wieku do uzyskania prawa jazdy resort wzorował się na innych państwach członkowskich UE. „Jest to rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach, jak Niemcy, Dania, Niderlandy, Francja, Węgry, Włochy, cała Skandynawia, czyli państwa, które mają wysoki poziom kultury jazdy i wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – powiedziała. Dodała również, że osoba towarzysząca młodemu (17-letniemu) kierowcy będzie musiała mieć ukończone minimum 24 lata. Dodatkowo jej staż posiadania prawa jazdy kat. B będzie musiał być minimum pięcioletni, jak też nie będzie mogła mieć na przestrzeni tego okresu zatrzymanego uprawnienia i za każdym razem musi być w pełni trzeźwa.