Tak wygląda Höegh Aurora. Największy na świecie transportowiec samochodowy

Ma długość 199,99 m, szerokości 36,7 m i należy do norweskiego przewoźnika Höegh Autoliners. Oferuje miejsce dla 9100 samochodów na 14 pokładach, które są specjalnie wzmocnione, aby umożliwić transport pojazdów elektrycznych. Höegh Aurora należy do nowej generacji statków RoRo (roll-on/roll-off), opracowanych z myślą o przyszłości żeglugi. Klasa Aurora, która będzie składać się z dwunastu statków, została specjalnie zaprojektowana pod kątem wydajności i przyjazności dla środowiska. Aurorę napędza silnik MAN, który może pracować na różnych paliwach. To silnik rzędowy, który ma maksymalnie do 14 cylindrów i moc od 10 600 do 24 700 KM. Silnik zasilany jest skroplonym gazem ziemnym (LNG), jednak po konwersji może być napędzany także amoniakiem. To bezemisyjne paliwo ma być paliwem przyszłości i wpływ na żeglugę pod względem emisji CO2.

Transportowiec samochodowy Höegh Aurora mat. prasowe

Kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju są panele słoneczne o powierzchni 1500 metrów kwadratowych zamontowane na górnym pokładzie. Ten system fotowoltaiczny może pokryć do 35 procent zapotrzebowania na energię elektryczną na pokładzie, ograniczając wykorzystanie pokładowych generatorów, a tym samym jeszcze bardziej zmniejszając zużycie paliwa. Oprócz skupienia się na zrównoważonym rozwoju Höegh Aurora wyznacza także nowe standardy w zakresie wydajności i elastyczności w transporcie samochodowym. Na 14 pokładach można przewozić nie tylko samochody osobowe, ale także większe i cięższe pojazdy, takie jak ciężarówki i pojazdy specjalne. Maksymalna nośność statku wynosi 25 000 ton, a na statku zmieści się nawet 9100 samochodów.