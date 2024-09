Bruno Sacco, urodził się 12 listopada 1933 roku we Włoszech. Studia ukończył w Turynie, a swoje pierwsze zawodowe doświadczenia w zakresie konstrukcji nadwozi zdobywał w biurze projektowym Carrozzeria Ghia. Pracował również m.in. dla Pininfariny. W 1958 roku rozpoczął swoją karierę w Mercedesie. Początkowo pracował jako stylista przy różnych projektach pod ówczesnych szefów działu designu. Brał udział m.in. w tworzeniu takich modeli jak Mercedes 600 oraz roadsterach SL serii W 113 znanych jako „Pagoda”. Nieco później przejął zarządzanie modelami koncepcyjnymi C111.

W 1970 roku objął kierownictwo działu projektowania nadwozi i modeli koncepcjnych. Dzięki jego zaangażowaniu powstały prototypy Mercedesa ESF (eksperymentalny pojazd bezpieczeństwa) czy kultowy oraz seria W 123, czyli słynną "Beczkę". Kolejny awans Sacco otrzymał w 1975 roku kiedy stanął na czele głównego działu stylistycznego. Od tego momentu to właśnie on kształtował wygląd modeli Mercedesa. Zaowocowało to takimi modelami jak fenomenalna klasa S z serii W 126 (1979 rok). W 1987 roku zarząd Mercedesa mianował go dyrektorem działu projektowego. Sześć lat później sam został członkiem zarządu. Na tym stanowisku podjął się także projektowania produktów w obszarze pojazdów użytkowych. W 1999 roku, po 41 latach pracy w Mercedesie przekazał zarządzanie działem stylistycznym Peterowi Pfeifferowi.

Bruno Sacco był odpowiedzialny za wiele kultowych modeli Mercedesa

Przez te wszystkie lata spod ręki Bruno Sacco poza wyżej wspomnianymi modelami wyszły takie Mercedesy jak model 190 (Mercedes W201), niezniszczalnego Merceesa W124, W210 czyli "okularnika" klasy E, W210 olbrzymią klasę S, ponadczasowego Mercedesa SL (R129), klejną S-klasę W220 czy kolenego SL'a R230.