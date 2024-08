Takiego Maybacha jeszcze nie było. Szoferowi możesz dać wolne

Z zewnątrz nie brakuje chromu. SL Maybach wyróżnia się m.in. grillem bez logo Mercedesa. Zamiast niego, na masce pojawił się dobrze znany „celownik”. Chrom zagościł także na zderzakach, masce, progach i 21-calowych felg. Z kolei w kloszach reflektorów zastosowano różowo-złote akcenty. Ważnym elementem jest miękki dach, wykończony tkaniną z wieloma logo Maybacha, które licznie pojawiają się też na masce. Co z wnętrzem? Wygląd kokpitu się, oczywiście, nie zmienił. Zmieniło się za to wykończenie - wnętrze pokryto białą skórą nappa z palety Manufaktur Exclusive, dodano też - a jakże! - chromowane wykończenia.

Mercedes-Maybach SL 680 mat. prasowe

Mercedes-Maybach SL pojawi się w salonach w 2025 roku

Pod maską „Maybach do samodzielnego prowadzenia” ma silnik z wersji 63 AMG. To 4.0 V8 o mocy 585 KM i z momentem obrotowym 800 Nm. Moc jest przekazywana przez skrzynię 9G-TRONIC na cztery koła. W standardzie: skrętna tylna oś. Mercedes-Maybach SL 680 osiąga 100 km/h w 4,1 s od startu. Nie jest to jednak maszyna nastawiona na sport, a na wygodę - stąd obecność w tej odmianie dodatkowych wygłuszeń, cichszego układu wydechowego i bardziej miękkiego zawieszenia. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w drugiej połowie przyszłego roku. Ile mogą kosztować? Tego nie wiadomo - ale skoro Mercedes-AMG SL 63 jest wyceniony w Polsce na 1,019 mln złotych, tutaj cena może zbliżać się już do stratosfery. Ale właściciele przynajmniej zaoszczędzą na szoferze…

Mercedes-Maybach SL 680 mat. prasowe

Logotypy Maybacha są wszędzie. Tu na dachu... mat. prasowe