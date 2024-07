Tesla przekłada debiut swojego nowego projektu. Robotaxi z problemami technicznymi

Przez długi czas Tesla znajdowała się w ostrym trendzie wzrostowym. Jednak szczytowa faza póki co minęła. Chociaż liczba wyprodukowanych aut ostatnio nieco wzrosła firma Elona Muska w dalszym ciągu pozostaje w tyle za swoimi własnymi prognozami oraz wymaganiami swoich inwestorów. Wiosną informacja Reutersa wywołała nie małe poruszenie. Dziennikarze tej agencji dowiedzieli się, że długo zapowiadana tania Tesla Model 2 jednak nie pojawi się w ofercie i ustąpi miejsca projektowi autonomicznej taksówki. Po pojawieniu się tej informacji rozpoczęło się typowe dla Elona Muska przedstawienie, w którym najpierw zaprzeczył tej informacji, później pisał o „kłamstwie” i zniesławił agencję informacyjną jako „umierającą”, po czym na platformie „X” wszystko w pewnym sensie potwierdził pisząc: „Tesla Robotaxi zostanie odsłonięta 8 sierpnia”.

Chociaż Elon Musk nie podał roku, prawdopodobnie chodziło o 8 sierpnia 2024 r. Ponieważ Tesla praktycznie nigdy nie wywiązuje się ze swoich obietnic czasowych to wkrótce po ogłoszeniu ten termin stracił ważność. Jak podaje agencja Bloomberg, według nowych planów Robotaxi ma być może zadebiutować w październiku. Powodem opóźnienia są problemy techniczne, które wymagają dalszych udoskonaleń i dodatkowych jazd testowych. Nie ma potwierdzenia tych informacji ze strony Tesli. Musk nie podał również żadnych technicznych detali dotyczących tego projektu, ale twierdzi, że egzemplarze testowe przejechały ponad miliard mil (1,6 miliarda km) w trybie „Full Self Driving”.

Ta makieta ma przedstawiać prace nad projektem Robotaxi mat. prasowe

W swoim „planie generalnym”, który został opublikowany około ośmiu lat temu szef Tesli zapowiedział już wtedy „system transportu miejskiego", który jest „we wczesnych fazach rozwoju” i powinien być „gotowy do zaprezentowania w przyszłym roku”. To byłby rok 2017. Nic oczywiście z tych planów nie wyszło. Pierwsza konkretna wzmianka o autonomicznych taksówkach Tesli pojawiła się dopiero kilka lat później. Kiedy wiosną 2022 roku Musk oficjalnie otworzył Gigafactory Tesli w Teksasie, obiecał autonomiczny samochód, który będzie wyglądał dość „futurystycznie”. Rok należąca do Muska firma zajmująca się budową tuneli „The Boring Company” opublikowała projekty autonomicznej furgonetki, która zgodnie z ówczesnymi planami miała przejeżdżać przez wydrążone tunele.