Ten Papamobile został sprzedany na aukcji. Jego cena zaskakuje

To chyba była najlepsza okazja do kupienia sobie papamobile. Dom aukcyjny RM Sotheby's przeprowadził aukcję pojazdów z kolekcji samochodów „Dare to Dream Collection” w Toronto w Kanadzie. Wśród nich znalazł się niepozorny Fiat 500L z 2015 roku.Ten niewielki czarny samochód to nie byle jaki Fiat 500. Kiedyś tym Fiatem jeździł najważniejszy człowiek kościoła katolickiego - papież Franciszek. Było to w 2015 roku w Nowym Jorku.

Fiat 500L Papamobile RM Sotheby's

Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał swoją skromność, dlatego Fiat 500L idealnie nadawał się do wożenia papieża przez miejską dżunglę. Losy Fiata po wizycie były następujące. Auto oczywiście zostało w USA. Rok po wizycie jeździł nim rektor katedry św. Patryka w Nowym Jorku. Później samochód pojawił się na paradzie z okazji Dnia Świętego Patryka w 2016 r., a następnie został sprzedany na aukcji na cele charytatywne.