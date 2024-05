Płonie złomowisko samochodowe, które prowadzi również skup innych materiałów metalowych. Cała przestrzeń to około hektara, natomiast ogień pali się na obszarze około 5 arów. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana, ale ogień jest pod kontrolą. Strażacy mają problem z zapewnieniem zasilania wodnego.

Z pożarem walczy 30 strażackich zastępów, to około 100 strażaków. Do wybuchu pożaru doszło w nocy z piątku 24 maja na sobotę 25 maja. Jak podaje Onet na miejsce dojechał również pluton gaśniczy z woj. dolnośląskiego. To grupa chemiczna ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która monitoruje skażenie powietrza. Obecnie żadne normy nie zostały przekroczone, nawet w odległości kilkunastu metrów od pożaru. Jak informują strażacy pożar dogaszany będzie jeszcze przez wiele godzin. Zadaniem strażaków będzie rozbieranie palących się elementów i dogaszanie ich. nie ułatwi tego fakt, że na złomowisku składowane materiały ustawione są na wysokości około 10 m.