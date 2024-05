Portugalski koncern Galp w ostatnich latach ma dobrą passę, jeżeli chodzi o odkrywanie nowych złóż ropy naftowej. Od 2000 roku koncern znalazł cztery złoża, które są zaliczane do dwudziestu największych na świecie. Teraz podano informację o kolejnym odkryciu. "Jest to bardzo ważne odkrycie pod względem handlowym” – zapisano w oficjalnym komunikacie. Przełożyło się to na poprawę notowań spółki o ponad 2,2 miliarda euro, na lizbońskiej giełdzie. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla głównego udziałowca spółki, czyli portugalskiej firmy Amorim Energia (35,8 proc. akcji) oraz państwowej spółki Parpublika (8 proc. akcji).

Inwestycje przerosną możliwości finansowe koncernu Galp. Poszukiwani partnerzy

Reuters wskazał jednak, że Galp, posiadający również 700 stacji paliw, będzie potrzebował partnera do zagospodarowania bogatego złoża ropy naftowej w Namibii. Odkryty kompleks Mopane będzie wymagać dziesiątek miliardów dolarów inwestycji. Z tego względu dla koncernu Galp „priorytetem będzie partner, który jest zainteresowany szybkim rozwojem perspektyw i który sfinansuje nakłady inwestycyjne".