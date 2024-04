Od piątku 26 kwietnia nowi i obecni uczestnicy programu lojalnościowego Orlen Vitay będą mogli zatankować paliwo taniej o 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny nawet o 40 groszy. Promocja ma potrwać do końca majówki, a dokładnie do 5 maja br. do godziny 23.59. Będzie obowiązywał limit pojedynczego tankowania w promocyjnej cenie.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Autostrada A4 dostanie nowy, trzeci pas. Jak wygląda postęp prac? Między Wrocław Wschód i Krzyżową, autostrada A4 zostanie rozbudowana o jeden pasu ruchu. W efekcie kierowcy otrzymają trzy a nie jak do tej pory dwa pasy ruchu w każdą stronę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada zakończenie prac do 2030 roku.

- Do 5 maja klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 100 litrów paliwa. Z rabatów na ładowanie skorzystają także użytkownicy pojazdów elektrycznych, zarejestrowani w aplikacji Orlen Charge. Promocja paliw na stacjach Orlen potrwa od piątku 26 kwietnia do 5 maja br., do godz. 23:59. W tym czasie można będzie uzyskać rabat na paliwa podczas dwóch tankowań. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie – podaje w komunikacie prasowym Orlen.

Promocja nawet dla nowych klientów programu Vitay

Orlen tłumaczy, że z promocji będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy programu Vitay, zarejestrowani w aplikacji Orlen Vitay lub posiadający klasyczną plastikową kartę Vitay. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Za zakup paliwa z rabatem będzie można otrzymać paragon lub fakturę.