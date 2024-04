Auto Nostalgia, czyli najstarsze w Polsce targi pojazdów zabytkowych

Auto Nostalgia to kultowa już impreza, która co roku otwiera sezon spotkań miłośników motoryzacyjnej klasyki. Tegoroczne wydarzenie zapowiada się jednak wyjątkowo ciekawie, ponieważ po raz pierwszy zajmie aż 4 pawilony EXPO XXI co łącznie da 13 tysięcy m² ekspozycji. Wystawcy wypełnią je prawdziwymi legendami. Wydawać by się mogło, że trudno jest odkryć coś, co należy już do historii i tego typu wystawa co roku co najwyżej odtworzy to samo. Nic bardziej mylnego. Pasjonaci motoryzacji z roku na rok wyłapują coraz ciekawsze modele, które w ten weekend wyprowadzą z garaży, by przedstawić szerszej publiczności.

Przykładowo: Będzie jedyne (z 8077 wyprodukowanych) czarne Volvo 1800ES, czyli tzw. "trumna Królewny Śnieżki", rocznik 1972, BMW 635 CSI E24 z 1982 roku, uważane za najlepiej wyglądające BMW, a w niektórych kręgach nazywane nawet “Bawarskim Ferrari”. Nie sposób będzie nie zwrócić uwagi na Velorexa 16/350 z 1968 roku, a jak często trafia się okazja, by zobaczyć samochód z 1933 roku, nigdy nie restaurowany, z oryginalną karoserią, a równocześnie w doskonałej kondycji mechanicznej? Jeden z 282 wyprodukowanych Salmsonów S4C Faux Cabriolet, bo o nim mowa, będzie do obejrzenia już 20-21 kwietnia na Auto Nostalgii. Dodajmy do tego jeden z najstarszych ciągników w kraju — Lanz Bulldog PS 12 z 1923 roku i wychodzi nam prawdziwa motoryzacyjna uczta.

