Z końcem tego roku Michelin Polska likwiduje zakład produkcji opon ciężarowych. Ta działalność firmy zostanie przeniesiona do Rumunii. Głównym powodem tej decyzji być wysokie koszty produkcji. Przy produkcji pracuje 430 pracowników, którzy w większości mają dostać propozycję pracy w pozostałych zakładach francuskiej firmy. Te doniesienia zostały również oficjalnie potwierdzone. - Michelin Polska z końcem tego roku wygasi produkcję opon do samochodów ciężarowych w fabryce w Olsztynie, ale nie zwolni pracujących w tym zakładzie ludzi. Każda z osób pracujących w zakładzie opon ciężarowych dostanie propozycję pracy na adekwatnym stanowisku odpowiadającym jej kompetencjom i doświadczeniu w innych zakładach - czy to produkcji opon do aut osobowych, czy do maszyn rolniczych, oczywiście w Olsztynie. Warunki zaproponowane pracownikom zakładu opon ciężarowych w innych zakładach nie będą gorsze niż obecne - komentuje w rozmowie z PAP Piotr Staszałek, rzecznik prasowy Michelin Polska.

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Autostrada A4 dostanie nowy, trzeci pas. Jak wygląda postęp prac? Między Wrocław Wschód i Krzyżową, autostrada A4 zostanie rozbudowana o jeden pasu ruchu. W efekcie kierowcy otrzymają trzy a nie jak do tej pory dwa pasy ruchu w każdą stronę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada zakończenie prac do 2030 roku.

W Olsztynie Michelin pozostawia inne zakłady produkcji opon

Zamknięcie zakłady powiązane jest również z zmieniającym się rynek opon dla ciężarówek, który zalewany jest tanimi oponami głównie z Chin. Po zamknięciu działu produkcji opon ciężarowych W Olsztynie pozostaną inne odłamy produkcji opon: Zakład Opon Osobowych i Dostawczych, Zakład Opon Rolniczych, Zakład Półproduktów, Zakład Form, Zakład Kordów oraz Grupa Serwisów.