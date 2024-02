Nowa władza mówiła, że nie zamierza zostawiać sprawy Orlenu tak, jak jest. Okazało się odwrotnie i ja jestem tym załamany. Jeżeli taka decyzja zapadła, że dokończono tę fuzję, to znaczy, że nowa władza idzie dokładnie tym samym szlakiem i według tej samej recepty – punkt po punkcie, tak jak to wyznaczył poprzedni zarząd i prezes. A to jest szkodliwe - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Piotr Woźniak, były minister gospodarki w rządzie PiS, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.