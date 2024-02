Stellantis sprzedawał już średniej wielkości samochody dostawcze na wodór, ale w ramach zamówień dla konkretnych klientów. Teraz zamierza rozwinąć ofertę. Oświadczenie Stellantisa pojawiło się po tym jak włoski rząd zarzucił koncernowi, że dokonywał wyborów sprzecznych z interesami kraju, co prowadziło do zmniejszenia produkcji we Włoszech. W ubiegłym roku Stellantis wyprodukował w Atessie we Włoszech około 230 000 pojazdów dostawczych, a Gliwicach około 100 000.

100 tys. egzemplarzy aut dostawczych rocznie napędzanych wodorem

Jak podaje Automotive News Europe w swoim długoterminowym biznesplanie Stellantis przewiduje, że w 2025 r. sprzedaż samochodów dostawczych na wodór przekroczy 10 000 sztuk rocznie. Samochody dostawcze Stellantisa z ogniwami wodorowymi oferują zasięg od 400 km do 500 km, a czas tankowania wynosi 4-5 minut.