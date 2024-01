Według Statisty, niemiecka platforma internetowa specjalizująca się w gromadzeniu danych Musk pozostanie na pierwszym miejscu. Szef Tesli zrzucił w 2023 r. z podium Bernard Arnaulta, francuskiego przedsiębiorcy i właściciela luksusowej grupy LVMH, który w połowie 2023 roku posiadał aktywa o wartości 239,9 miliarda dolarów i obecnie jego majątek zmalał do "zaledwie" 180,4 dolarów (ok 724 mld zł). W rankingu najbogatszych ludzi świata dominują Amerykanie, do których należą firmy technologiczne. Jeff Bezos jako szef Amazona i Bill Gates jako szef Microsoftu również znaleźli się na szczycie rankingu ze swoimi prywatnymi aktywami. Obaj plasują się obecnie odpowiednio na trzecim i piątym miejscu. Założyciele Google, Larry Page i Sergey Brin, również znajdują się w pierwszej 25-tce, podobnie jak założyciel Facebooka Mark Zuckerberg.

TOP 10 najbogatszych ludzi



1. Elon Musk (Tesla, SpaceX) - 225,4 mld. dol

2. Bernard Arnault (grupa LVMH) - 180,4 mld. dol

3. Jeff Bezos (Amazon) - 177,6 mld. dol

4. Larry Ellison (Oracle) - 138,2 mld. dol

5. Mark Zuckerberg (Meta) - 135,4 mld. dol

6. Larry Page (Google) - 122,6 mld. dol

7. Warren Buffet (inwestor) - 121,6 mld. dol

8. Bill Gates (Microsoft) - 121,4 mld. dol

9. Steve Ballmer (Microsoft) - 117,5 mld. dol

10.Sergey Brin (Google ) - 117,5 mld. dol

Najbogatszą kobietą na liście jest przemysłowa dziedziczka Francoise Bettencourt-Meyers, która zajmuje 14. miejsce z majątkiem 94,9 miliardów dolarów (ok. 382 mld zł). Ona i jej rodzina wzbogacili się dzięki marce kosmetyków L'Oréal. Motoryzacyjnie poza Muskiem warto wymienić Stefana Quandt i Susann Klatten, których majątek jest wyceniony na 24,1 mld dolarów (27,2) i 23,2 mld dolarów (odpowiednio ok. 108 mld zł i 92,5 mld zł). Obaj posiadają m. in. ponad 20 procent akcji BMW.