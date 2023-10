W prognozach cen detalicznych wg. ekspertów z e-petrol spodziewany jest wzrost cen dla wszystkich typów paliw. W przypadku ceny benzyny Pb98 przewidywany jest przedział cenowy od 6,65 do 6,79 zł/l. Za litr benzyny Pb95 zapłacimy od 5,99 do 6,15 zł/l. Więcej kosztować będzie również diesel - od 6,09 do 6,22 zł/l. W górę pójdzie również cena autogazu, który za litr kosztować będzie od 3,03 do 3,13 zł/l. Nikt z obserwujących rynek paliwowy nie ma najmniejszych złudzeń, że niskie ceny na polskich stacjach będą występowały coraz rzadziej.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Nareszcie przebudowano autostradę z lat 30-tych, którą wybudowali Niemcy Kierowcy mają do dyspozycji 50 km autostrady A18 od granicy z Niemcami do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. W połowie października GDDKiA planuje oddać do ruchu ostatni z czterech fragmentów trasy.

Rynek obserwuje destabilizację na Bliskim Wschodzie

Przy czym ceny w krajowych rafineriach nie notują znacznych zmian. Jednak mimo to prognozowany jest wzrost cen detalicznych dla polskiego rynku. Przy dużym ryzyku destabilizacji bliskiego wschodu taka sytuacja może się szybko zmienić. Widać to po skokowym wzroście cen na początku mijającego tygodnia. Na szczęście w kolejnych dniach notowania surowca ustabilizowały się. Mimo to atak Hamasu na terytorium Izraela dał mocny impuls do wzrostu cen na rynku naftowym. Ryzyko umiędzynarodowienia tego konfliktu jest zagrożeniem dla całego regionu, który ma kluczowe znaczenie dla stabilności globalnych dostaw ropy.