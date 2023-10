Informacji o przeniesieniu miejsca produkcji nie potwierdziło samo Valeo, ale plotki na ten temat krążą od dawna. Faktem jest, że zakład Valeo w Bad Neustadt grozi częściowe zamknięcie w lipcu 2024 r. Z ponad 500 stanowisk pracy pozostanie jedynie 200 w dziale badań i rozwoju. - Valeo chce przenieść przyszłą produkcję silników elektrycznych do tańszej lokalizacji. To poważny niepowodzenie dla transformacji bawarskiego przemysłu samochodowego i poważnym ciosem dla struktury przemysłowej regionu - skomentował Horst Ott, dyrektor okręgowy IG Metall Bayern. Według informacji pochodzących od Valeo produkcja ma zostać przeniesiona do polskiej fabryki. To decyzja, której związki zawodowe IG Metall nie chcą zaakceptować.

Założony w 1923 roku francuski koncern Valeo jest jednym z największych dostawców podzespołów i rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego. Zakłady w bawarskim Bad Neustadt powstały w 2010 roku i produkują silniki elektryczne. Valeo ma w Polsce już kilka zakładów: w Chrzanowie, Czechowicach-Dziedzicach i Skawinie, a ponadto duże centrum logistyczne w Strykowie. W Czechowicach-Dziedzicach jest fabryka, która produkuje elementy napędów hybrydowych i elektrycznych i to pewnie tam zostanie przeniesiona produkcja e-silników z Bad Neustadt.