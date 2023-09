Ceny paliw w Polsce. Realizuje się scenariusz spadku poniżej 6 zł

Sąd Okręgowy w Siedlcach podtrzymał we wtorek decyzję sądu I instancji dotyczącą tymczasowego aresztowania aktywistki Ewy M., podejrzanej o kierowanie grupą przemytników nielegalnych migrantów z Białorusi. Sąd zmienił termin wpłacenia poręczenia majątkowego: Ewa M. wyjdzie na wolność, jeśli do 3 października do kasy sądu wpłynie 30 tys. zł.