Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych wymykają się trendom i co tydzień dochodzi do kolejnych obniżek cen benzyny i diesla. Większość taki stan cen wiąże bezpośrednio z nadchodzącymi październikowymi wyborami. Dzisiaj, 25 września na stacjach powinno ucieszyć wielu kierowców. Takich cen już dawno nie było, no bo kiedy ostatnio ceny benzyny czy diesla rozpoczynały się od piątki z przodu?

Czytaj więcej Tu i Teraz Gigant paliwowy nie zgadza się z planami rządu i sprzedaży paliwa ze stratą TotalEnergies zarządzający ponad 30 proc. stacji paliwowych we Francji nie zgadza się z planami rządu, który dąży do sprzedaży paliwa ze stratą. Francuski koncern zapowiedział, że nie zejdzie poniżej kwoty 1,99 euro za litr.

- Na stacjach paliw po raz kolejny w sposób spektakularny potaniały paliwa. Już na coraz większej liczbie stacji widzimy ceny Pb95 oraz oleju napędowego poniżej poziomu sześciu złotych. W ubiegłym tygodniu najbardziej spadła cena 95, która była w porównaniu do poprzedniego tygodnia tańsza o 26 groszy - komentuje Magdalena Robak, analityk rynku paliw e-petrol. Teraz ma być jeszcze taniej i tak średnie ceny benzyny i diesla w Polsce od dnia 25 września mają wynieść:

Pb95 - od 5,89 do 6,01 zł

Pb98 - od 6,53 do 6,71 zł

Diesel - od 5,87 do 5,99 zł

LPG - od 2,73 do 2,83 zł