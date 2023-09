Rosyjscy urzędnicy wybierają zagraniczne auta. Fiasko wezwań Putina

Miesiąc temu, prezydent Rosji, Władimir Putin wezwał urzędników państwowych i parlamentarzystów, aby przesiedli się na auta krajowej produkcji. - Ministerstwa, departamenty i agencje rządowe zwróciły się o dalsze zakupy samochodów wyprodukowanych za granicą. To absolutnie nie wchodzi w rachubę – mówił Putin podczas spotkania z władzami rosyjskiego przemysłu 3 sierpnia 2023. Powiedział wtedy również, że urzędnicy będą musieli przyzwyczaić się do skromniejszych pojazdów. Tymczasem według informacji „Agienstwa”, zgodnie z danymi dotyczącymi zamówień publicznych, rosyjskie organy rządowe, agencje i przedsiębiorstwa powiązane z państwem kupiły w sierpniu 151 samochodów produkcji zagranicznej o łącznej wartości 566 mln rubli (5,9 mln dolarów). 114 z tych pojazdów przypadło na chińskie marki. Pozostałe 37, to auta wyprodukowane w Japonii, Korei Południowej i Czechach. Jak podaje dziennik, do najbardziej poszukiwanych producentów samochodów należą chiński Great Wall, koreański Hyundai i japońska Toyota.

Wśród nabywców znalazły się rosyjska Prokuratura Generalna i centrum inżynieryjne Ministerstwa Obrony, oraz regionalne agencje celne i agencje bezpieczeństwa. Rosyjski przemysł samochodowy to jedna z branż najbardziej dotkniętych sankcjami i masowym exodusem zagranicznych firm z kraju. A w sytuacji, kiedy Rosję opuściły wszystkie marki zachodnie i dalekowschodnie rząd dąży do wzmocnienia krajowej produkcji samochodów. Prezydent jako pierwszy dał przykład, że można się przesiąść na auto rodzimej produkcji. W 2018 roku Putin zamienił swojego Mercedesa na rosyjską limuzynę Aurus (podróbkę Rolls Royce). Jak podała w ostatni piątek Interfax, marszałek Dumy Państwowej niższej izby parlamentu Rosji obiecał, że deputowani przesiądą się w najbliższych dniach na auta marek krajowych. - Omawialiśmy z szefami frakcji Dumy Państwowej kwestię używania przez posłów samochodów montowanych w kraju. Wszyscy popierają tę decyzję. Uzgodniliśmy, że posłowie będą korzystać z samochodów Moskwicz, Łada i Aurus, oraz Wołga – powiedział Interfax marszałek Dumy Wiaczesław Wołodin.

Zapowiedział również, że wkrótce rozpocznie się produkcja nowego modelu Wołgi, samochodu popularnego wśród nomenklatury w byłym ZSRR. To auto było służbowym pojazdem dla wysokich urzędników w krajach byłego bloku komunistycznego, w tym także w Polsce. Oświadczenie marszałka Dumy Państwowej następuje zaledwie dzień po tym, jak prezydent Władimir Putin po raz kolejny zażądał od urzędników zaprzestania zakupu samochodów produkcji zagranicznej i wezwał urzędników, aby do celów transportowych korzystali z pojazdów produkcji krajowej. Jak podała z kolei w ostatni piątek państwowa agencja informacyjna TASS, rządowe zakupy zagranicznych samochodów w Rosji wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku.