To wyjątkowe BMW M3 stoi od prawie 20 lat na parkingu podziemnym

Na temat losów tego auta istnieją jedynie spekulacje: podobno pierwszy właściciel kupił M3 w 2004 roku i wkrótce potem zaparkował go na podziemnym parkingu. BMW ma podobno tylko około 16 tys. km przebiegu. Ustalony fakt to ten, że właściciel nie płacił żadnych podatków drogowych za ten samochód od 2006 roku. Więc prawdopodobnie od 17 lat auto jest zaparkowane na miejscu widocznym na zdjęciach.

BMW M3 CSL Motorchive Facebook

Powstało tylko 1383 egzemplarzy

Serce wielu miłośników BMW krwawi na widok zakurzonego i niszczejącego M3, a to głównie dlatego, że chodzi o bardzo wyjątkowy model. To BMW było pierwszym samochodem seryjnie produkowanym, w którym zastosowano dach z włókna węglowego. M3 CSL to wyjątkowa, lżejsza wersja klasycznego M3. Wiele elementów w tym aucie jest skonstruowanych na wyłączność dla tego modelu. Wszystko po to żeby jak najbardziej obniżyć masę własną auta - CSL jest lżejszy o 110 kg od seryjnego modelu M3 E46 (1385 kg). Dostępny był tylko dwóch kolorach nadwozia - szarym i czarnym. Wyprodukowano zaledwie 1383 egzemplarzy. Napędzany jest 6 cylindrowym, rzędowym silnikiem o pojemności 3,2 litra i ma 20 KM więcej mocy od M3 E46 - 360 KM. Prędkość maksymalna wynosi 280 km/h, od 0 do 100 km/h rozpędza się w 4,8 s. CSL było oferowane wyłącznie z przekładnią SMG. Jeśli właściciel pozostawionego w garażu BMW zdecydował by się na renowację swojego M3 CSL to jego cena może wynieść od 360 000 do 500 000 zł.