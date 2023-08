Zgodnie z opublikowanymi wynikami finansowymi grupy Orlen za drugi kwartał br., zysk wyniósł w tym czasie 4,544 mld zł wobec 3,683 mld rok wcześniej, co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. W pierwszym półroczu br. grupa wypracowała 13,653 mld zł zysku w stosunku do 6,528 mld zł rok wcześniej. Jest to o 7,1 mld zł więcej w stosunku rok do roku. Z kolei przychody grupy Orlen w drugim kwartale br. osiągnęły poziom 74,621 mld zł, to wzrost o ponad 16,8 mld zł, z 57, 804 mld zł rok wcześniej. W tym czasie Ebitda Lifo wzrosła o prawie 0,5 mld zł do 8,703 mld zł w drugim kwartale br. przy 8,204 mld zł rok wcześniej.

12 proc. krajowego budżetu

Przedstawiciele Orlenu podkreślili, że wyniki finansowe II kwartału odzwierciedlają efekty połączenia z Lotosem i PGNiG. Jak zaznaczył Janusz Szewczyk wiceprezes Orlenu ds. finansowych, na koniec lipca br. wpłaty do budżetu państwa z podatków przekroczyły 40 mld zł, a szacunkowa wartość na koniec roku to niemal 70 mld zł. stanowić to będzie 12 proc. całych przychodów do krajowego budżetu. W najnowszych wynikach widać już efekty synergii i fuzji z Lotosem i PGNiG. Zysk operacyjny Ebitda Lifo w II kwartale wyniósł 8,7 mld zł, z czego 6,3 mld przypadło na przejęte aktywa Lotosu i PGNiG – dodał Szewczyk.

Z kolei członkowie zarządu grupy podkreślili, że II kwartał br. cechowała duża zmienność parametrów makroekonomicznych, a warunki działania segmentów rafinerii, petrochemii i wydobycia były gorsze niż w zeszłym roku. Lepsze wyniki w ujęciu rocznym były natomiast w przypadku obrotu gazem. Marcin Piechota, Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich w Orlenie wyjaśnił, że segmenty obrót i magazynowanie są skorelowane z segmentem wydobycia. W efekcie dobre wyniki wydobycia oznaczają słabe wyniki obrotu i odwrotnie. Piechota wskazał również, iż spadki cen gazu wpływają na niższe koszty wydobycia oraz koszty obrotu giełdowego i podkreślił, że duża część tegorocznego wolumenu została zakupiona wcześniej po wyższych stawkach – dziś gaz na rynku kosztuje 170 zł za MWh, a jeśli był kontraktowany rok temu, to po cenach sięgających 500 zł za MWh. Główny ekonomista Orlenu Adam B. Czyżewski ocenił natomiast sytuację z ropą naftową i jej wydobyciem. W przypadku tego surowca od 2020 roku obserwuje się wzrost inwestycji w wydobycie o 90 proc. Jest to efekt rosnącego popytu oraz podaży.