Samochód przyszłości nie musi przypominać salonu sprzedaży telewizorów. Peugeot RCZ Vision pokazuje kabinę z przezroczystymi ekranami, które mają ustępować miejsca widokowi na drogę, gdy nie są potrzebne. Do tego francuska marka przypomina sobie o niskich, efektownych coupé. Nazwa RCZ wraca, choć na razie do świata projektantów, a nie do cenników.

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RCZ Vision nawiązuje do poprzednika przede wszystkim sylwetką. Ma szerokie nadwozie, mocno zaznaczone nadkola i przeszkloną kabinę z charakterystycznym dachem o podwójnym wybrzuszeniu.

Akumulator cienki, obietnice duże

Pod nadwoziem Peugeot zapowiada architekturę opartą na platformie STLA One oraz akumulator ze stałym elektrolitem, opracowany we współpracy z firmą Factorial Energy. Pakiet ma zaledwie 110 mm grubości, co ułatwia zaprojektowanie niskiego samochodu bez nadmiernego ograniczania przestrzeni w kabinie.

Według producenta elektryczny napęd rozwija 500 KM, a zasięg ma sięgać 600 km. Instalacja o napięciu 1000 V ma umożliwiać ładowanie od 10 do 80 proc. w około 10 minut. Peugeot nie podaje jednak pojemności akumulatora ani maksymalnej mocy ładowania, więc techniczny obraz pozostaje niepełny.

Jeszcze ambitniej wygląda zakładane zużycie energii: 11,5 kWh/100 km w cyklu mieszanym WLTP. To jednak cel projektowy, który – jak zaznaczono w materiale – wymaga potwierdzenia. Na razie mamy więc imponującą deklarację, a nie wynik sprawdzianu na drodze.

Peugeot Vision RCZ Foto: Materiały prasowe

Ekran znika, przyciski zostają

W kabinie najciekawsze są przezroczyste wyświetlacze Micro LED. Jeden umieszczono przed kierowcą, nad urządzeniem sterującym Hypersquare, drugi stoi pionowo na środku deski rozdzielczej i jest lekko zwrócony w stronę prowadzącego.

Centralny ekran można całkowicie wyłączyć. Dzięki przezroczystej konstrukcji staje się wtedy niemal niewidoczny, a przed kierowcą pozostają tylko najważniejsze informacje. To interesujący pomysł: technologia ma pomagać, ale nie musi przez całą podróż domagać się uwagi.

Co równie istotne, na konsoli centralnej przewidziano fizyczne elementy sterowania klimatyzacją i wyboru trybów jazdy. Wśród futurystycznych rozwiązań znalazło się więc miejsce na coś tak praktycznego jak przycisk.

Peugeot Vision RCZ Foto: Materiały prasowe

Kierowanie przez elektronikę

Hypersquare współpracuje z układem steer-by-wire, w którym polecenia kierowcy trafiają do kół elektronicznie, bez mechanicznego połączenia. Reakcja układu ma zmieniać się wraz z prędkością: ułatwiać manewrowanie i zapewniać spokojniejsze zachowanie podczas szybkiej jazdy.

Według Peugeota w RCZ Vision zastosowano produkcyjną wersję Hypersquare, przeznaczoną także do kolejnej generacji E-208. To jedna z najbardziej konkretnych zapowiedzi wykorzystania rozwiązań konceptu w samochodzie, który będzie można kupić.

RCZ Vision otrzymał również układ brake-by-wire, czyli elektroniczne sterowanie hamowaniem. Ma on ułatwiać płynne łączenie działania hamulców z odzyskiwaniem energii podczas zwalniania.

Peugeot Vision RCZ Foto: Materiały prasowe

Coupé dla czterech osób. Według założeń

Peugeot deklaruje, że we wnętrzu zmieszczą się cztery dorosłe osoby, a składane oparcia tylnej kanapy pozwolą powiększyć bagażnik. Bez wymiarów kabiny i próby zajęcia miejsca z tyłu trudno jednak ocenić, ile w tej obietnicy jest komfortowego podróżowania, a ile projektowego optymizmu.

Wnętrze wykończono Alcantarą, aluminium i materiałem Pelinova wykorzystującym skórzane ścinki. Na desce rozdzielczej znalazł się też zegarek francuskiej marki Serica. RCZ Vision ma zatem łączyć sportową sylwetkę z charakterem samochodu do dalszych podróży.

Najważniejsze pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi: czy nowe RCZ trafi do produkcji? W przekazanym materiale Peugeot nie podaje takiego planu, terminu ani ceny. Koncept pokazuje kierunek stylistyki i rozwoju technologii. Powrót nazwy jest już faktem. Na powrót samochodu do salonów trzeba jeszcze poczekać.