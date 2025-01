Zgodnie z wcześniejszymi planami, nowa 500-tka miała pojawić się na rynku w 2026 roku. Te plany zostały jednak zweryfikowane. Zgodnie ze słowami Jean-Philippe Imparato, dyrektora operacyjnego Stellantisa na Europę, spalinowy wariant kultowego modelu ma zostać zaprezentowany już w listopadzie 2025 roku. dodał również, że kolejna generacja samochodu zostanie zaprezentowana około 2029 roku. Zmiana strategii marki to wynik słabej sprzedaży elektrycznej 500-ki. Prognozy zakładały 100 tysięcy egzemplarzy rocznie. Niestety realia okazały się brutalne. W 2023 roku sprzedaż zjechała do nieco ponad 77 tys. sztuk Fiata 500e. choć jeszcze danych za rok 2024 oficjalnie nie podano można zakładać, że są one również dalekie od oczekiwań.

Fiat 500 w wersji elektrycznej Foto: mat. prasowe

Benzynowa wersja Fiata 500 może kosztować około 70 tys. zł

W efekcie wszystko wskazuje na to, że nowa spalinowa 500-tka będzie miała przed sobą trudne zadanie poprawienia wyników sprzedaży. W ofercie ma pojawić się wersja z silnikiem wolnossącym (miękka hybryda) o pojemności jednego litra i mocy 70 KM, współpracującym z jednostką elektryczną o mocy 4,6 KM. W tym może pomóc cena nowej spalinowego Fiata 500, która szacunkowo może wynosić około 70 tys. zł. Dlaczego tyle? Jeszcze w czerwcu 2024 roku, kiedy stara 500-tka była oferowana, startowała od 61 tys. zł. Uwzględniając fakt nieco nowszego auta oraz wyższych ogólnie cen samochodów, można zakładać wzrost w granicach 10 tys. zł. Czy tak faktycznie będzie dowiemy się za około pół roku. Tak czy inaczej benzynowa wersja będzie dużo tańsza od elektryka, który kosztuje od 131 900 zł.