Powrót legendarnej brytyjskiej marki samochodowej. Nowy model już za dwa lata

Bristol może poszczycić się burzliwą historią. Firma zaczynała w 1875 roku jako producent tramwajów. Przed I wojną światową rozpoczęto produkcję samolotów, a po zakończeniu rozpoczęto produkcję samochodów. W czasach świetności samochody Bristol Cars wyposażone były w technologię Chryslera i cieszyły się popularnością wśród brytyjskiego establishmentu. Upadek marki rozpoczął się w latach 80-tych kiedy modele stały się technicznie i wizualnie zbyt przestarzałe dla klientów. Zmiana właścicieli i nierealistyczne plany restrukturyzacyjne nie powiodły się. W 2011 roku Bristol Cars musiał ogłosić upadłość. Pozostałości firmy trafiły do ​​nowego właściciela – Kamkorp Limited. W 2016 roku wprowadzono nowy model - Bristol Bullet, który miał wejść do produkcji w 2017 roku. To się jednak nigdy nie wydarzyło.

Wizja nowego modelu Bristol mat. prasowe

Bristol Cars został poddany likwidacji. Likwidator Wyles Hardy & Co zbył wszystkie aktywa marki Bristol, markę i wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej Bristol Cars Limited. Wśród nich znajdowało się wiele starych i nowych rysunków projektowych, prototyp Bristola Bullet z 2016 roku, różne narzędzia i części zamienne. Jason Wharton, brytyjski przedsiębiorca z branży nieruchomości i fan Bristola kupił wszystkie pozostałości marki na początku 2021 roku. Zaraz po tym Wharton ogłosił plany ożywienia marki.