BMW Skytop Concept: Targa, która może pojawiać się w limitowanej serii

BMW Skytop, studium luksusowej Targi wizualnie nawiązuje do niektórych ikon z historii BMW – przede wszystkim do takich modeli jak BMW Z8 czy BMW 503. Ale to obecne BMW serii 8 zapewnia podstawę techniczną dla tego konceptu. Skytop ma pięć metrów długości, 2,20 m szerokości i 1,30 m wysokości. Karoseria ma krótki, zdejmowany dach typu targa. Dwie pokryte skórą osłony dachowe zmieszczą się w bagażniku. Chromowany lakier nadwozia BMW nazywa „przytłumionym srebrem”.

Reklama

BMW Skytop Concept mat. prasowe

BMW wyposażyło wnętrze Skytop Concept w ciemnoczerwono-brązową skórę, która jest perforowana na sportowych siedzeniach i panelach drzwi. Na konsoli środkowej zabudowana jest kryształowa dźwignia zmiany biegów, przycisk do startu silnika i inne przyciski. Centralny ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego znajduje się nad konsolą środkową – to typowy układ Serii 8. W zagłówkach wbudowano przezroczyste tabliczki z napisem BMW z fluorescencyjnym tłem. Zamiast dodatkowych siedzeń, z tyłu znajdują się haczyki, na których można zawiesić np. torby lub ubranie.