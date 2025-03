Wynik po opodatkowaniu okazał się szczególnie drastyczny: wyniósł 12,4 mld euro, czyli o 30,4 proc. mniej niż w roku poprzednim. W 2024 roku Grupa Volkswagena sprzedała 9 mln samochodów, o 2,3 proc. mniej, niż rok wcześniej. Spadek zysków spowodowany jest głównie spadkiem sprzedaży w Chinach i wysokimi kosztami restrukturyzacji. Pod koniec 2024 roku, po intensywnych negocjacjach ze związkami zawodowymi IG Metall, podjęto decyzję o programie restrukturyzacji dla marki Volkswagen. Przewiduje się, że do 2030 r. w Niemczech zostanie zlikwidowanych 35 tys. miejsc pracy. Ponadto mają zostać obniżone premie i dodatki, a podwyżki płac zawieszone. Oczywiście w 2025 roku łatwo nie będzie, bo w Europie popyt na nowe auta nie będzie rósł, a wojna handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, a być może i Chinami, może poważnie zaszkodzić i rentowności i produkcji. W każdym razie — jak przedstawił prezes Grupy Volkswagena, Oliver Blume marża zysku w 2025 wyniesie między 5,5 proc., a 6,5 proc. w porównaniu z 5,9 proc. w 2024. Przychody mają się zwiększyć o 5 proc. Na tę informację bardzo pozytywnie zareagowała giełda we Frankfurcie. Cena akcji Grupy Volkswagen wzrosła o 3,7 proc. A to oznacza, że od początku roku papiery VW podrożały aż o jedną czwartą.

Oczywiście w tym roku wiele może pójść nie tak. Będzie bardzo trudno, zwłaszcza na rynku amerykańskim, bo nadal nie ma pewności jak ostatecznie zachowa się Donald Trump wobec Meksyku i Kanady, jakie ostatecznie cła nałoży na auta z Europy i komponenty do nich. I, czy rzeczywiście je nałoży. No i jaka będzie odpowiedź Unii Europejskiej na amerykańskie cła. Prezydent USA groził Kanadyjczykom, że „zniszczy ich przemysł samochodowy”. Tymczasem grupa Volkswagen ma swoje zakłady i w Meksyku, a Kanadzie chce zbudować gigafabrykę baterii do aut elektrycznych.

Volkswagen liczy, że najgorsze ma już za sobą

Ale, zdaniem Arno Antlitza wiceprezesa Grupy Volkswagen i szefa ds. finansowych, są również powodu do optymizmu. Powoli wychodzi z kryzysu rynek niemiecki, europejska sytuacja się stabilizuje. — Jesteśmy w sytuacji poważnych zmian i wyzwań. Ale mam nadzieję, że najgorsze już za nami — mówił Arno Antlitz podczas prezentacji wyników. Rok 2024 był bardzo trudny dla wszystkich niemieckich producentów. Spadek liczby sprzedanych aut odczuli i Mercedes i Porsche i BMW. Powodem był mniejszy popyt na auta elektryczne i zawirowania na ryku chińskim. Ale to Volkswagen jako pierwszy zaczął wychodzić z dołka, bo w ostatnim kwartale 2024 wypracował marżę zysku na poziomie 7 proc.