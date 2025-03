W tym kraju zarejestrowanych jest ponad 50 mln aut. Co piąty samochód to Volkswagen

Flota pojazdów w Niemczech stale się powiększa. Na dzień 1 stycznia 2025 r. Niemiecki Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) odnotował 61 097 943 pojazdów mechanicznych. Jest to o 0,7 procent więcej niż rok wcześniej (60 680 636 pojazdów). Obecnie w Niemczech zarejestrowanych jest 49 339 166 samochodów osobowych – ponad 88 procent z nich jest własnością prywatną. Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych przez firmy spadła o -0,1 proc. do ok. 5,7 mln. Wiek aut w Niemczech wzrósł do średniej 10,6 lat (10,3 lat było rok wcześniej). Wzrosła liczba samochodów zabytkowych z historycznymi tablicami rejestracyjnymi o 4,9 procent do 888 355 pojazdów. Dla porównania w Polsce w 2023 roku zarejestrowanych był ok. 27,3 mln samochodów (łącznie z tzw. martwymi duszami).

Na rynku niemieckim dużą popularnością cieszą się marki z Grupy Volkswagena. Co piąty samochód jeżdżący po drogach naszych zachodnich sąsiadów to Volkswagen (20,8 proc. parku aut osobowych). Wśród innych marek niemieckich na kolejnych miejscach znalazły się Mercedes (9,6 proc./ wzrost o 0,4 proc.), Opel (7,9 proc. / -2,2 proc.), BMW (7,0 proc. / +0,7 proc.), Ford (6,7 proc. / -2,3 proc.) i Audi (6,7 proc. / +0,2 proc.). Jednak największy wzrost wśród marek niemieckich odnotowało Porsche (+3,9 proc. / +0,8 proc.) i Mini (+2,3 proc.). Skoda była marką o największym wolumenie sprzedaży wśród marek importowanych, z udziałem na poziomie 5,6 proc. (+3,9 proc.), kolejne miejsca zajęły Renault i Seat z udziałem na poziomie 3,3 proc. (odpowiednio -2,1 proc. i +6,4 proc.). Z 488 zarejestrowanymi egzemplarzami (rok wcześniej 105 egz.) Lucid odnotował najwyższy wzrost (+364,8 proc.) wśród marek importowanych.

Volkswagen to najsilniejsza marka na Niemieckim rynku Foto: mat. prasowe

Na rynku niemieckim udział hybryd wzrósł o 22,2 proc. do 3 556 956 egz. aut. Daje to 7,2 procent udziału w rynku. Liczba ta obejmuje 967 423 hybryd typu plug-in (+4,9 proc.). Liczba samochodów elektrycznych (BEV) wzrosła o 17,2 proc. do 1 651 643 egzemplarzy, co stanowi 3,3 proc. udziału w rynku. Natomiast spadła liczba samochodów z silnikiem diesla (-2,2 proc. / 28,0 proc. udziału) i benzynowym (-1,0 proc. / 60,6 proc. udziału). W sumie około 43,8 miliona samochodów w Niemczech jest zasilanych paliwami kopalnymi. Zarejestrowano 73 123 samochody napędzane gazem ziemnym (-5,6 proc.), co stanowiło 0,1 proc. udziału w rynku, oraz 299 922 samochody napędzane gazem płynnym (-4,4 proc.), co stanowiło 0,6 proc udziału w rynku. Liczba pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi na wodór spadła o -14,8 procent, do 1802 aut.