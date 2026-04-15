Wygląda jak nowy elektryczny model Kii, ale ma napęd spalinowy i hybrydowy i trafia w cieszący się największą popularnością segment kompaktowych SUV-ów. Kia sięga po sprawdzony scenariusz i wprowadza do Europy model, który globalnie już zdał egzamin z popularności. Kia Seltos to dziś drugi – po modelu Sportage – najchętniej kupowany samochód marki na świecie. Teraz Koreańczycy chcą sprawdzić, czy ten sukces da się powtórzyć także na wymagającym rynku europejskim. Do Europy trafi druga generacja Seltosa, obecnego na rynku od 7 lat.

Kia Seltos Foto: Szczepan Mroczek

Kompaktowy SUV z zaskakująco przestronnym wnętrzem

Seltos celuje w gusta klientów segmentu C-SUV i rozmiarowo bardzo blisko mu do Kii Niro, ale pierwsze wrażenie pozostawia znacznie lepsze. Nadwozie mierzy 4430 mm długości, 1830 mm szerokości i 1600 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2690 mm. Nowy język stylizacyjny Kii pozwala wypracować bardzo przestronne wnętrze przy kompaktowych wymiarach, o czym mieliśmy okazję przekonać się podczas statycznej prezentacji. Miejsca nie brakuje ani na przednich, ani na tylnych fotelach. Ergonomia wydaje się nawet lepsza niż w Sportage’u. Przestronny jak na SUV-a jest również bagażnik (536 l). Tylna kanapa ma regulację oparcia w zakresie 24 stopni.

Wnętrze jest bardzo ergonomiczne, a pozycja za kierownicą wygodna. Seltos próbuje przenieść doświadczenie znane z aut elektrycznych do klasycznego SUV-a. Efektem jest szeroki, panoramiczny układ ekranów – 12,3 cala dla zegarów, 5,3 cala dla klimatyzacji i kolejne 12,3 cala dla systemu multimedialnego. Do tego dochodzi spójny interfejs graficzny i rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były domeną segmentu premium: 64-kolorowe oświetlenie ambientowe, panoramiczny dach czy nagłośnienie Harman Kardon. Kia chwali się też asystentem głosowym ze wsparciem ChatGPT oraz licznymi aplikacjami. Cieszy fakt, że marka w wyważonych proporcjach łączy możliwości ekranów dotykowych z wygodą fizycznych przycisków. Można mieć zastrzeżenia jedynie do twardych materiałów we wnętrzu.

Silniki: od turbodoładowanej benzyny po hybrydę

Wersja spalinowa korzysta z turbodoładowanego silnika 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i 265 Nm, dostępnego z 6-biegową skrzynią manualną lub 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem. Obok niej pojawia się hybryda, która w wersji z napędem na przednią oś oferuje 154 KM, a w odmianie e-AWD – 178 KM. Napęd na cztery koła dostępny jest zarówno w wersjach spalinowych, jak i hybrydowych.

Seltos jako pierwszy hybrydowy model koncernu oferuje funkcję V2L (Vehicle-to-Load), czyli możliwość zasilania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z samochodu. W praktyce oznacza to, że auto może pełnić rolę mobilnego generatora energii – od ładowania sprzętu kempingowego po zasilanie elektronarzędzi.

Czy Seltos zagrozi pozycji Sportage’a?

Kia nie zamierza gwałtownie odcinać się od napędów spalinowych, ale buduje pomost między nimi a elektromobilnością. Produkcja wersji benzynowej ruszy w drugim kwartale 2026 r. a dopiero później przyjdzie czas na hybrydę.

Seltos jest produktem globalnym, ale niezwykle celnie trafia w europejskie gusta. Na tyle celnie, że może zacząć skutecznie rywalizować o palmę pierwszeństwa w sprzedaży ze Sportage’em.