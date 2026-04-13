Jeszcze niedawno Leapmotor był w Polsce kojarzony głównie z niewielkim elektrycznym T03 – autem, które wyglądało bardziej jak eksperyment niż poważna propozycja. Model powstawał nawet przez chwilę w Tychach, jednak trudno było uznać go za produkt, który mógłby realnie zawalczyć o uwagę klientów w Polsce. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Marka wprowadza nową generację modeli, które są wyraźnie dojrzalsze – zarówno stylistycznie, jak i technologicznie. I oferują możliwość wyboru wersji ze spalinowym range extenderem.

Leapmotor B05 Foto: Materiały prasowe

Debiut B05 na Poznań Motor Show 2026

Podczas targów Poznań Motor Show 2026 (23–26 kwietnia) Leapmotor po raz pierwszy pokaże w Polsce model B05. To w pełni elektryczny hatchback segmentu C, czyli dokładnie ten obszar rynku, w którym konkurencja jest największa – i gdzie klienci oczekują już nie tylko ceny, ale też jakości i technologii. Obok niego zobaczymy także model B10 EV. Co istotne, jego wariant Hybrid EV z technologią REEV (range extender) trafi do sprzedaży już w maju. W Poznaniu będzie można obejrzeć z bliska pełną gamę dostępną w Polsce: T03, C10 BEV oraz C10 Hybrid EV.

Rozbudowa sieci i konkretne plany

Leapmotor działa w Polsce od lutego 2025 r. i w tym czasie zdążył rozbudować sieć z 6 do 23 placówek. Najciekawszy w tej historii jest jednak kontekst. Leapmotor nie wchodzi na rynek jako kolejna anonimowa marka z Chin, tylko jako partner jednego z największych koncernów motoryzacyjnych świata.

Skrzydła Stellantisa są istotne, bo w Polsce zaufanie często jest barierą. A tego nie buduje się specyfikacją, tylko zapleczem, serwisem i stabilnością.