Volkswagen zrezygnował ze swoich konstrukcji. Oto nowy VW Transporter i Caravelle

Jak dotąd historia Volkswagena Transportera było prosta i łatwa do opowiedzenia. Zaczęło się od T1, a dokładniej od VW Type 2 T1 z 1950 roku, który przez swoich twórców i fanów był również nazywany Bulli. Następnie pojawiły się kolejne generacje - T2, T3, T4, T5 i T6. Transporter zawsze służył jako podstawa dla wszystkich odmian, od modeli dostawczych po wersje kempingowe. Niestety teraz kończy się również ten etap historii Volkswagena.

Osobowa wersja Volkswagena Caravelle mat. prasowe

Nowy Volkswagen Transporter i Caravelle powstały na bazie Forda

W przyszłości trzecia seria modeli komercyjnych, obok elektrycznego ID.Buzza i Multivana, czyli nowy Transporter i Caravelle powstał we współpracy z Fordem. Transporter dostępy będzie w wersji kombi i furgon do przewozu osób i materiałów, a Caravelle z dziewięcioma siedzeniami jako van do przewozu osób. W porównaniu do T6.1, którego ostatnie egzemplarze zbudowano w fabryce w Hanowerze na początku lipca, nowa generacja jest większa. Ma większy rozstaw osi (o 9,7 cm), dłuższe nadwozie (o 14,6 cm), szersze (o 12,8 cm), a to oznacz, że "Bulli" po raz pierwszy przekroczy barierę pięciu metrów. Obydwie wersje dostępne będą dostępne także w wersji przedłużonej o 40 cm. Ze standardowym rozstawem osi i standardowym dachem pojemność ładunkowa wynosi 5,8 m3. Przy wysokim dachu i dużym rozstawie osi możliwa jest pojemność do 9,0 m3. Maksymalna szerokość między nadkolami wynosi 1392 mm. W zależności od rozstawu osi długość przestrzeni ładunkowej wynosi 2,6 lub 3,0 m. Ładowność przy normalnym rozstawie osi i napędzie TDI wynosi 1,33 tony, maksymalne obciążenie przyczepy to 2,8 tony, maksymalne obciążenie - 170 kg.

