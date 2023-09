Nowy Renault Scenic: Oferuje to co modne w motoryzacji

Historia Renault Scenic trwa od 27 lat. W 1996 roku był pierwszym kompaktowym vanem w Europie. Nazwa Scenic to skrót od „Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”. (koncepcja bezpieczeństwa wyrażona w nowym, innowacyjnym samochodzie). Trochę to skomplikowane, ale w skrócie pisząc Scenic w tym czasie wprowadzał w segment vanów atrakcyjną stylizację. Dziś nie jest już minivanem, ale crossoverem z napędem elektrycznym. To drugi po Megane samochód elektryczny Renaulta o bardzo udanej stylizacji. Renault chce by Scenic nadal pełnił rolę jedynego w rodzinie samochodu, który sprawdza się tak samo dobrze w codziennych dojazdach do pracy jak i podczas weekendowych podróży rekreacyjnych. Dlatego ma oferować aż 620 km zasięgu na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności 87 kWh. Silnik o mocy do 220 KM emituje dźwięki opracowane w ramach współpracy z Jeanem-Michelem Jarre'em. Wygląda na to, że dzięki samochodom elektrycznym kompozytorzy zyskali nowe zajęcie. BMW chwali się, że brzmienie ich najnowszego elektrycznego BMW i7 to dzieło Hansa Zimmera, który skomponował ścieżki dźwiękowe do takich produkcji jak Interstellar, Madagaskar 3, Piraci z Karaibów, Incepcja, Batman, czy Mission Impossible.

Renault Scenic E-Tech mat. prasowe

Dzięki atutom platformy elektrycznej CMF-EV opracowanej przez Alians Renault, Nissana i Mitsubishi Scenic łączy kompaktowe wymiary z przestronnym wnętrzem. Płaska podłoga i duży rozstaw osi (278 cm) pozwalają wygodnie podróżować tym samochodem pięcioosobowej rodzinie, a bagażnik oferuje aż 545 l pojemności. Nowy Scenic E-Tech electric jest pierwszym modelem elektrycznym oferowanym w sportowej wersji esprit Alpine, a system multimedialny OpenR Link oferuje ponad 50 aplikacji.