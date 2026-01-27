Reklama

Volkswagen ostrzega właścicieli ID.4. Akcje serwisowe po pożarach akumulatorów

Volkswagen ogłasza kolejne akcje przywoławcze dotyczące elektrycznego SUV-a ID.4. Po serii pożarów producent wzywa właścicieli części aut do parkowania ich na zewnątrz po ładowaniu i zapowiada wymianę modułów baterii wysokiego napięcia.

Publikacja: 27.01.2026 23:52

Volkswagen poinformował o ryzyku pożaru akumulatora trakcyjnego modelu ID.4., obejmujące łącznie pon

Volkswagen poinformował o ryzyku pożaru akumulatora trakcyjnego modelu ID.4., obejmujące łącznie ponad 44 tys. samochodów.

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Akcje przywoławcze dotyczące samochodów elektrycznych VW ogłosiło kanadyjskie ministerstwo transportu. Volkswagen poinformował o ryzyku pożaru akumulatora trakcyjnego modelu ID.4., obejmujące łącznie ponad 44 tys. samochodów. W najbardziej krytycznym przypadku kierowcy zostali poproszeni o natychmiastowe wyprowadzenie aut na zewnątrz po zakończeniu ładowania.

Czytaj więcej

Tesla Y - najpopularniejszy model marki w Polsce
Na prąd
Chińskie marki szturmują rynek aut elektrycznych w Polsce. Tesla traci przewagę

Akumulatory VW z wadą produkcyjną

Najpoważniejsza z akcji dotyczy 670 egzemplarzy Volkswagen ID.4 z roczników 2023–2024. W tych samochodach stwierdzono nieprawidłowo ustawione elektrody w modułach wysokiego napięcia. Taka wada może prowadzić do zwarcia wewnętrznego i w skrajnym przypadku – do zapłonu baterii. Problem został wykryty po serii pięciu pożarów. Pierwszy z nich miał miejsce w styczniu 2024 r. podczas ładowania prądem stałym, co uruchomiło wewnętrzne dochodzenie. Kolejne zdarzenia odnotowano w lipcu, październiku i grudniu 2024 r., a piąty pożar zgłoszono w sierpniu 2025 r. – ponownie w trakcie szybkiego ładowania DC.

Zalecenia dla właścicieli VW ID.4

  • zaparkować samochód na zewnątrz bezpośrednio po ładowaniu,
  • nie pozostawiać auta podłączonego do ładowarki w garażu przez noc,
  • unikać szybkich ładowarek DC,
  • ograniczyć poziom naładowania baterii do maksymalnie 80 proc.

Rozwiązaniem problemu ma być wymiana wadliwych modułów baterii wysokiego napięcia, co – jak przyznaje producent – może oznaczać dłuższy pobyt auta w serwisie.

Reklama
Reklama

Kolejna, mniej pilna akcja serwisowa VW

Równolegle ogłoszono drugą akcję przywoławczą, obejmującą 43 881 egzemplarzy ID.4 z lat 2023–2025. W tym przypadku chodzi o ryzyko przegrzewania się baterii, potencjalnie prowadzące do tzw. propagacji termicznej, a w konsekwencji do pożaru. Problem dotyczy pojazdów spoza zakresu pierwszej akcji i – według szacunków – może występować w ok. 1 proc. aut, czyli w niespełna 440 egzemplarzach.

Czytaj więcej

Od 2020 roku w Polsce odnotowano 104 pożary samochodów z napędem w pełni elektrycznym
Na prąd
Nowy raport pożarów aut elektrycznych. W tym roku zanotowano 40 zdarzeń

Volkswagen nie wskazał jednoznacznej przyczyny, ale analiza wykazała możliwe odchylenia jakościowe u dostawcy modułów, które mogą powodować samoczynne rozładowywanie się akumulatora. Objawami mogą być spadek zasięgu lub osiągów.

W ramach tej akcji serwisy przeprowadzą kontrolę stanu baterii oraz zainstalują zaktualizowane oprogramowanie systemu wykrywania samorozładowania. W razie potrzeby przewidziana jest również wymiana modułów.

VW ID.4. sprowadzone z Ameryki

Zgodnie z aktualną wiedzą opisane akcje przywoławcze dotyczą wyłącznie samochodów sprzedanych na rynki amerykańskie i nie odnoszą się do klientów, którzy zakupili nowe samochody w Europie. Zatem do autoryzowanych salonów Volkswagena w Polsce w celu usunięcia awarii powinni udać się wyłącznie użytkownicy, którzy sprowadzili samochód z Kanady lub USA.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Volkswagen Motoryzacja Samochody elektryczne
Tesla Y - najpopularniejszy model marki w Polsce
Na prąd
Chińskie marki szturmują rynek aut elektrycznych w Polsce. Tesla traci przewagę
Citroen e-C3 - na Starym Kontynencie sprzedaż EV w 2025 roku wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pe
Na prąd
W Europie hybrydy plug-in dominują. Rynek EV przekroczył 20 mln, ale USA hamują
Tesla Model Y - najchętniej kupowany model EV w Polsce w 2025 roku
Na prąd
Rekordowy rok dla samochodów elektrycznych w Polsce. Wzrost o 161 proc.
Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg
Na prąd
Widzieliśmy Gigafactory Berlin od środka. Jak naprawdę działa europejska fabryka Tesli
Volkswagen wstrzymuje dostawy modelu ID. Buzz na rynek USA
Na prąd
Ten model Volkswagena znika z rynku w USA. Okazał się kosztownym eksperymentem
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama