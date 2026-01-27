Akcje przywoławcze dotyczące samochodów elektrycznych VW ogłosiło kanadyjskie ministerstwo transportu. Volkswagen poinformował o ryzyku pożaru akumulatora trakcyjnego modelu ID.4., obejmujące łącznie ponad 44 tys. samochodów. W najbardziej krytycznym przypadku kierowcy zostali poproszeni o natychmiastowe wyprowadzenie aut na zewnątrz po zakończeniu ładowania.

Akumulatory VW z wadą produkcyjną

Najpoważniejsza z akcji dotyczy 670 egzemplarzy Volkswagen ID.4 z roczników 2023–2024. W tych samochodach stwierdzono nieprawidłowo ustawione elektrody w modułach wysokiego napięcia. Taka wada może prowadzić do zwarcia wewnętrznego i w skrajnym przypadku – do zapłonu baterii. Problem został wykryty po serii pięciu pożarów. Pierwszy z nich miał miejsce w styczniu 2024 r. podczas ładowania prądem stałym, co uruchomiło wewnętrzne dochodzenie. Kolejne zdarzenia odnotowano w lipcu, październiku i grudniu 2024 r., a piąty pożar zgłoszono w sierpniu 2025 r. – ponownie w trakcie szybkiego ładowania DC.

Zalecenia dla właścicieli VW ID.4

zaparkować samochód na zewnątrz bezpośrednio po ładowaniu,

nie pozostawiać auta podłączonego do ładowarki w garażu przez noc,

unikać szybkich ładowarek DC,

ograniczyć poziom naładowania baterii do maksymalnie 80 proc.

Rozwiązaniem problemu ma być wymiana wadliwych modułów baterii wysokiego napięcia, co – jak przyznaje producent – może oznaczać dłuższy pobyt auta w serwisie.