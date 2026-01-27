Aktualizacja: 28.01.2026 09:14 Publikacja: 27.01.2026 23:52
Volkswagen poinformował o ryzyku pożaru akumulatora trakcyjnego modelu ID.4., obejmujące łącznie ponad 44 tys. samochodów.
Akcje przywoławcze dotyczące samochodów elektrycznych VW ogłosiło kanadyjskie ministerstwo transportu. Volkswagen poinformował o ryzyku pożaru akumulatora trakcyjnego modelu ID.4., obejmujące łącznie ponad 44 tys. samochodów. W najbardziej krytycznym przypadku kierowcy zostali poproszeni o natychmiastowe wyprowadzenie aut na zewnątrz po zakończeniu ładowania.
Najpoważniejsza z akcji dotyczy 670 egzemplarzy Volkswagen ID.4 z roczników 2023–2024. W tych samochodach stwierdzono nieprawidłowo ustawione elektrody w modułach wysokiego napięcia. Taka wada może prowadzić do zwarcia wewnętrznego i w skrajnym przypadku – do zapłonu baterii. Problem został wykryty po serii pięciu pożarów. Pierwszy z nich miał miejsce w styczniu 2024 r. podczas ładowania prądem stałym, co uruchomiło wewnętrzne dochodzenie. Kolejne zdarzenia odnotowano w lipcu, październiku i grudniu 2024 r., a piąty pożar zgłoszono w sierpniu 2025 r. – ponownie w trakcie szybkiego ładowania DC.
Rozwiązaniem problemu ma być wymiana wadliwych modułów baterii wysokiego napięcia, co – jak przyznaje producent – może oznaczać dłuższy pobyt auta w serwisie.
Równolegle ogłoszono drugą akcję przywoławczą, obejmującą 43 881 egzemplarzy ID.4 z lat 2023–2025. W tym przypadku chodzi o ryzyko przegrzewania się baterii, potencjalnie prowadzące do tzw. propagacji termicznej, a w konsekwencji do pożaru. Problem dotyczy pojazdów spoza zakresu pierwszej akcji i – według szacunków – może występować w ok. 1 proc. aut, czyli w niespełna 440 egzemplarzach.
Volkswagen nie wskazał jednoznacznej przyczyny, ale analiza wykazała możliwe odchylenia jakościowe u dostawcy modułów, które mogą powodować samoczynne rozładowywanie się akumulatora. Objawami mogą być spadek zasięgu lub osiągów.
W ramach tej akcji serwisy przeprowadzą kontrolę stanu baterii oraz zainstalują zaktualizowane oprogramowanie systemu wykrywania samorozładowania. W razie potrzeby przewidziana jest również wymiana modułów.
Zgodnie z aktualną wiedzą opisane akcje przywoławcze dotyczą wyłącznie samochodów sprzedanych na rynki amerykańskie i nie odnoszą się do klientów, którzy zakupili nowe samochody w Europie. Zatem do autoryzowanych salonów Volkswagena w Polsce w celu usunięcia awarii powinni udać się wyłącznie użytkownicy, którzy sprowadzili samochód z Kanady lub USA.
