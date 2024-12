Do tego dochodzi jeszcze fuzja Hondy z Nissanem i Mitsubishi. Nowa połączona firma japońska na świecie może z powodzeniem powstrzymać Chińczyków. Bo mimo wszystko, technologie japońskie nadal są bardziej cenione, niż chińskie. Nie mówiąc o tym, że nowa administracja amerykańska już zapowiada zaporowe cła na chińskie elektryki. Tym bardziej, że w Europie okazały się skuteczne. W Brazylii wybuchł skandal. Władze w Brasilii wstrzymały budowę fabryki chińskiego BYD w stanie Bahia na północy kraju po tym, jak okazało się, że pracujący przy tym projekcie robotnicy mieszkali w warunkach nie do zaakceptowania. Jedna łazienka była dla 31 osób, a na łóżkach nie było materacy. Ewakuowano stamtąd 160 osób i przeniesiono do hoteli. Tam okazało się, że są kłopoty z ich zameldowaniem, ponieważ wcześniej odebrano im paszporty i nie wypłacano wynagrodzeń. A zwolnić się nie mogli, bo musieliby oddać pracodawcy m.in. równowartość ceny biletu z Chin do Brazylii.

„Na siebie” mieli zarabiać dopiero po 6-miesięcznym okresie próbnym. Byli także przepracowani, bo ich czas pracy trwał przez kolejne 25 dni bez ani jednego dnia wolnego. Nijak ma się to z pełną nazwa firmy, dla której budowali fabrykę BYD , od angielskiego „Build Your Dreams” znaczy „Buduj Swoje Marzenia”. BYD zapewnia oczywiście, że nie jest niczego winien i obiecał, że od teraz wszystko już będzie w jak najlepszym porządku i zgodnie z brazylijskim prawem oraz, że zerwał kontrakt z Jinjiang Construction Brazil, chińską firmą prowadzącą budowę. „BYD Auto do Brasil zapewnia o pełnym zobowiązaniu do przestrzegania brazylijskiego prawa, przede wszystkim jeśli chodzi o respektowanie praw i godności swoich pracowników” — czytamy teraz w oświadczeniu podpisanym przez wiceszefa brazylijskich operacji chińskiego koncernu Alexandre Baldy. Wiadomo już, że to brazylijskie władze teraz wymuszą na Chińczykach poprawę warunków pracowników zatrudnionych na budowie. Na nowy zakład w stanie Bahia chiński producent przeznaczył 484 mln dol. Fabryka miała zacząć produkcję już w marcu 2025 roku. BYD jest już obecny na rynku brazylijkim. W 2015 roku zbudowali fabrykę pod Sao Paulo, gdzie produkowane są podwozia do autobusów z silnikami spalinowymi.

Unia obciążyła chińskie elektryki dodatkowym cłem

Po tym, jak cła wprowadzone przez Brukselę spowodowały wzrost cen chińskich elektryków średnio o 35 proc., BYD i SAIC zauważyły, że ich rejestracje już nie rosną w szybkim tempie. Według wyliczeń firmy analitycznej Dataforce oba chińskie giganty miały na koniec listopada rynku połączony udział w europejskim rynku wysokości 7,4 proc., wobec 8,2 proc. rok temu. Nowe cła zostały dodane do już obowiązujących 10 proc. Czyli średnio chiński elektryk jest obciążony teraz 35-procentowym cłem. Średnio, ponieważ jego wysokość jest uzależniona od udowodnionej wielkości wsparcia ze strony chiński władz, oraz od tego jak dalece poszła na współpracę z unijnymi inspektorami, którzy badali uzależnienie producenta od chińskich dotacji eksportowych