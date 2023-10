BYD to najlepiej sprzedająca się chińska marka samochodów. W zeszłym kwartale była o krok od zdetronizowania Tesli. Co prawda amerykańska marka zaliczyła przestój fabryki, który doprowadził do pierwszego od ponad roku spadku dostaw amerykańskiego producenta samochodów, ale i bez tego Tesla musi się mieć na baczności. W trzy miesiące BYD sprzedał 431 603 elektryków. To oznacza wzrost o 23 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2023 r. W tym samym czasie Tesla zdołała sprzedać 435 059 aut, a to oznacza, że różnica wynosiła zaledwie 3456 egzemplarze i była najmniejsza w historii.

Sumarycznie BYD sprzedał jeszcze więcej aut, bo 822 094 egz. W ofercie chińskiej marki są również auta z napędem spalinowym. Marka produkuje własne baterie i półprzewodniki. Rośnie eksport chińskiego giganta. W trzecim kwartale eksport było to 9 proc. ogólnej sprzedaży BYD, w porównaniu z 5 proc. z poprzedniego kwartału. Obydwie marki (BYD, Tesla), są przedmiotem kontroli europejskich urzędników, którzy wszczęli dochodzenie w sprawie chińskich dotacji na pojazdy elektryczne. Zdaniem urzędników UE te dotacje stawiają europejskich producentów samochodów w niekorzystnej sytuacji.