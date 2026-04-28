Artykuł przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services

Jeszcze kilka lat temu zakup auta z drugiej ręki oznaczał sporo niewiadomych. Niższa cena szła w parze z ryzykiem – niepełną historią pojazdu, niejasnym stanem technicznym czy koniecznością samodzielnego organizowania finansowania i formalności. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Rynek dojrzewa, a wraz z nim rosną wymagania klientów, którzy oczekują doświadczenia zbliżonego do zakupu nowego samochodu.

Dobrym przykładem tej zmiany jest wynik Volkswagen Financial Services STORE – jedynego na świecie salonu samochodów używanych działającego pod marką Volkswagen Financial Services, oferującego sprawdzone pojazdy z pełną historią oraz kompleksowe wsparcie finansowe. W pierwszym kwartale 2026 r. do klientów trafiło 305 samochodów, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku. Rekordowy był również marzec, z wynikiem 132 sprzedanych aut. To najlepszy rezultat w historii projektu, ale przede wszystkim sygnał, że model sprzedaży oparty na sprawdzonych samochodach i kompleksowej obsłudze trafia w potrzeby rynku. Salon znajduje się w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36.

Foto: Mat. Partnera

Volkswagen Financial Services STORE oferuje poleasingowe kilkuletnie samochody marek z Grupy Volkswagen – od Volkswagena i Skody, przez Audi, Seata i CUPRĘ, aż po Porsche czy Volkswagen Samochody Dostawcze. Każdy pojazd ma potwierdzony przebieg, zweryfikowaną historię serwisową i objęty jest roczną gwarancją. To odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy coraz częściej nie chcą samodzielnie analizować ofert i oddzielać tych wiarygodnych od ryzykownych.

Jak podkreśla Jakub Rosłon, menedżer salonu VW FS STORE, sukces nie jest dziełem przypadku. „Rekordowy kwartał potwierdza, że przyjęty przez nas model sprzedaży samochodów używanych, oparty na transparentnych zasadach i kompleksowej ofercie finansowej, jest skalowalny i odpowiada na realne potrzeby rynku”.

Foto: Mat. Partnera

Kluczowym elementem tego modelu jest przewidywalność. Jednym z narzędzi, które ją budują, jest Certyfikat STORE – autorski dokument przygotowywany indywidualnie dla każdego samochodu. Zawiera on szczegółowe informacje o stanie pojazdu w pięciu obszarach, takich jak nadwozie, wnętrze czy elementy mechaniczne. Klient otrzymuje m.in. dane dotyczące przebiegu, historię serwisową, zdjęcia oraz mapę ewentualnych uszkodzeń. Każde auto przechodzi także jazdę próbną i kontrolę najważniejszych układów, co ogranicza liczbę niewiadomych przed zakupem.

Coraz większe znaczenie ma również finansowanie. Aż 90 proc. samochodów sprzedanych w pierwszym kwartale zostało sfinansowanych z wykorzystaniem produktów Volkswagen Financial Services, takich jak kredyt klasyczny, kredyt JAK ABONAMENT czy NAJEM. Możliwość połączenia zakupu auta, finansowania oraz usług dodatkowych, jak pakiety serwisowe i ubezpieczeniowe, w jednym miejscu upraszcza cały proces i pozwala lepiej kontrolować koszty. Z rozwiązania korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy, dla których liczą się wygoda oraz przewidywalność wydatków.

Foto: Mat. Partnera

Istotną rolę odgrywa także digitalizacja. Coraz więcej etapów zakupu można przejść online – od sprawdzenia oferty, przez symulację finansowania, aż po rezerwację samochodu. Dzięki temu proces jest szybszy, mniej angażujący czas klienta i bardziej przejrzysty, a doradcy mogą skupić się na wsparciu zainteresowanego zamiast na formalnościach.

Warto zwrócić uwagę również na rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi na rynku wtórnym. W pierwszym kwartale 2026 r. klienci VW FS STORE kupili 24 poleasingowe auta elektryczne, każde z potwierdzonym certyfikatem stanu baterii. To szczególnie istotne, bo w przypadku samochodów elektrycznych właśnie kondycja akumulatora ma kluczowy wpływ na zasięg, komfort użytkowania i wartość pojazdu w kolejnych latach. Dla wielu kupujących jest to dziś największa niewiadoma, dlatego dostęp do rzetelnej, sprawdzonej informacji znacząco ogranicza ryzyko i ułatwia podjęcie decyzji. Widać, że rynek aut używanych zaczyna obejmować także bardziej zaawansowane technologicznie modele. Nie trzeba iść do salonu i płacić „salonowej” ceny, by jeździć zadbanym, nowoczesnym elektrykiem.

Foto: Mat. Partnera

Rekordowy wynik VW FS STORE jest więc czymś więcej niż dobrym rezultatem sprzedażowym jednego salonu. To raczej sygnał, że rynek samochodów używanych wchodzi w nowy etap – bardziej uporządkowany, przewidywalny i zbliżony standardem do tego, co kojarzymy raczej ze sprzedażą aut nowych. Klienci oczekują dziś nie tylko atrakcyjnej ceny, ale także bezpieczeństwa zakupu, wygody i przejrzystości całego procesu – od wyboru auta, przez finansowanie, aż po odbiór kluczyków. Jeśli te elementy są spełnione, samochód używany przestaje być kompromisem. Staje się pełnoprawną alternatywą dla nowego auta, a dla wielu nabywców wręcz pierwszym, najbardziej racjonalnym wyborem.

