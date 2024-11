Nowa droga ekspresowa na wschodzie Polski. Start prac jeszcze w tym roku

GDDKiA poinformowała o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej przez wojewodę lubelskiego. Pierwsze prace w ramach nowej inwestycji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku, a nowa trasa ma docelowo zostać oddana do użytku w 2027 roku.

Reklama

Budowa drogi ekspresowej S19. Start kluczowego etapu inwestycji

Jak informuje GDDKiA w komunikacie z 15 listopada, uzyskanie decyzji ZRID określa obszar terenu pod budowę i pozwala na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Ustaleniem wysokości odszkodowań zajmie się wojewoda lubelski. Na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych – zgodnie z ustawą z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – GDDKiA wypłaci odszkodowania za przejęte nieruchomości. Wydanie decyzji ZRID pozwala również wykonawcy inwestycji na rozpoczęcie prac budowlanych. Za budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Lublin będzie odpowiadać firma Duna Polska. Oddanie drogi do użytkowania zaplanowano na 2027 rok.

Czytaj więcej Za ile jeździć Od listopada będzie więcej odcinków płatnych dróg. Resort: zmiany były konieczne Zwiększy się ilość odcinków płatnych dróg i to aż o około 1600 kilometrów. Tak zakłada przyjęte przez rząd rozporządzenie. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie ciężarówek i autobusów, czyli samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Jak będzie przebiegać droga ekspresowa Lubartów - Lublin?

Trasa drogi ekspresowej S19 będzie mieć docelowo ok. 190 km długości. W ramach rozpoczętej inwestycji ma powstać 23-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi, która połączy węzeł Lubartów Północ i węzeł Lublin Rudnik. W zakresie prac budowlanych uwzględniono także ponad 40 km dróg do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich. Powstaną m.in. cztery węzły drogowe oraz drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego.

Nową trasę rozplanowano po zachodniej stronie Lubartowa, od wschodu droga ekspresowa ominie miejscowość Niemce. Jak wyjaśnia GDDKiA, w 2020 roku droga DK19 (w okolicy miejscowości Niemce i Ciecierzyn) była „najbardziej obciążoną ruchem jednojezdniową drogą krajową w woj. lubelskim”. Otwarcie nowej inwestycji pozwoli odciążyć lokalny układ komunikacyjny i wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości Niemce. W ramach kolejnych etapów inwestycji przewidziano: