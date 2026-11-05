Nowy most na Odrze między Grzegorzowicami a Ciechowicami ma zostać otwarty na początku 2027 roku i zastąpić przeprawę promową
Jak informuje Portal Samorządowy, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a wykonawcą inwestycji jest STRABAG Infrastruktura Południe. Umowa została podpisana w styczniu 2024 roku. Firma miała 36 miesięcy na realizację zadania. Póki co wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany. Koszt całej inwestycji wyniósł 350,8 mln zł.
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Historia mostu sięga lat 70. XIX wieku. W czasach pruskich wybudowano tu wąską przeprawę, jedyną pomiędzy Raciborzem a Bierawą. Wiosną 1945 roku most został wysadzony przez niemieckich saperów, aby spowolnić marsz wojsk sowieckich. Jedyne, co po nim pozostało, to przyczółki na obu brzegach Odry. W okresie PRL-u uruchomiono w tym miejscu prom, który dziś znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 i pozwala dostać się z leżących na prawym brzegu Ciechowic do lewobrzeżnych Grzegorzowic.
Przeprawę promową traktuje się obecnie bardziej jako atrakcję turystyczną. Dla mieszkańców tych regionów jest dość kłopotliwa, ponieważ prom nie kursuje przy zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomie wody. Można też z niego skorzystać tylko do pewnej godziny – od 1 października do 31 maja od 6:00 do 17:30 w dni powszednie i od 9:30 do 17:00 w niedziele.
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Nowy most powstaje w miejscu poprzedniego, wysadzonego 81 lat temu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 270 mln zł. Nowy most ma usprawnić codzienne przejazdy mieszkańców oraz ruch tranzytowy w tej części województwa śląskiego.
Przeprawa będzie miała 633,6 m długości i 13 przęseł o rozpiętości od 40 do 50 m. Stanowi część nowego, liczącego 2,7 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 421. W ramach inwestycji powstały również skrzyżowania, w tym ronda, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie i urządzenia ochrony środowiska.
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