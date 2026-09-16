Jak przypomina Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie, przepisy, które obowiązują od 17 września 2023 roku, skróciły okres ważności punktów karnych z 2 lat do roku. Wciąż jednak wielu kierowców nie wie, od jakiego momentu należy liczyć ten termin.

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Roczny termin liczy się od momentu opłacenia mandatu

Punkty karne dzielą się na aktywne, czyli znajdujące się już na koncie kierowcy, oraz tymczasowe. Te drugie dotyczą wykroczeń, za które kierujący pojazdem nie przyjął mandatu i nie dolicza się ich do konta do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Nie wszyscy wiedzą o tym, że punkty karne są kasowane po 12 miesiącach, ale licząc od dnia opłacenia mandatu. Oznacza to, że im dłużej zwlekamy z zapłatą, tym bardziej przesuwa się termin ich usunięcia. Jeżeli kierowca odmówi przyjęcia mandatu, a sąd uzna jego winę, termin zacznie biec dopiero po uprawomocnieniu się orzeczonej grzywny.

Udział w szkoleniu to sposób na zmniejszenie liczby punktów karnych

Limit punktów karnych wynosi 20 dla osób posiadających prawo jazdy krócej niż rok oraz 24 dla pozostałych kierowców. Przekroczenie dopuszczalnej liczby skutkuje utratą uprawnień. W takiej sytuacji trzeba będzie ponownie odbyć szkolenie i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie przypomina również, że kierowca może na własny koszt wziąć udział w szkoleniu pozwalającym zredukować liczbę punktów karnych o 6. Warunkiem jest jednak wcześniejsze opłacenie mandatu. Z tej możliwości nie mogą skorzystać kierowcy posiadający uprawnienia krócej niż rok.