Do ruchu trafią trzy ostatnie odcinki S6 między Słupskiem a Leśnicami. To fragmenty Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo oraz Skórowo – Leśnice o łącznej długości ponad 40 km.

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Ich otwarcie domknie cały ponad 300-kilometrowy ciąg drogi ekspresowej S6 biegnący wzdłuż północnej Polski. Droga połączy Szczecin, Koszalin, Słupsk, Lębork i Trójmiasto w sposób bezkolizyjny.

Dla kierowców oznacza to koniec wielu lat podróżowania fragmentami dróg krajowych przebiegających przez miejscowości, skrzyżowania i obszary zabudowane. Od końca czerwca niemal cały przejazd między największymi ośrodkami Pomorza będzie możliwy drogą ekspresową.

Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce

S6 to prawdopodobnie najważniejsza droga dla Pomorza. To nie tylko trasa turystyczna prowadząca nad morze, co jest szczególnie istotne w wakacje, ale przede wszystkim główna arteria transportowa regionu.

Droga jest częścią międzynarodowego korytarza Via Hanseatica, który łączy miasta południowego wybrzeża Bałtyku od niemieckiej Lubeki aż po łotewską Rygę. W Polsce spina najważniejsze porty morskie: Szczecin–Świnoujście, Gdynię i Gdańsk.

Dzięki ukończeniu całej trasy poprawi się również dostępność transportowa takich miast jak Koszalin, Słupsk czy Lębork, a przewoźnicy zyskają szybsze połączenie między zachodnią i wschodnią częścią wybrzeża.

Ostatnie 40 kilometrów przed wakacjami

Termin otwarcia nie jest przypadkowy i z pewnością bardzo cieszy kierowców. GDDKiA zdecydowała się udostępnić trasę tuż przed rozpoczęciem wakacyjnego szczytu wyjazdowego.

To właśnie w sezonie letnim północna część Polski doświadcza największego natężenia ruchu. Dotychczas wielu kierowców podróżujących nad morze musiało liczyć się z korkami na drogach krajowych oraz przejazdami przez liczne miejscowości. Nowa infrastruktura ma znacząco poprawić płynność ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo podróży.

Według GDDKiA na ostatnich odcinkach zakończono już układanie nawierzchni. Obecnie prowadzone są głównie prace wykończeniowe związane z oznakowaniem, montażem ekranów akustycznych, bramownic oraz końcowymi odbiorami technicznymi.

Beton i asfalt na jednej trasie

Nowe odcinki S6 powstały w dwóch różnych technologiach. Fragmenty Słupsk – Bobrowniki oraz Bobrowniki – Skórowo wykonano z nawierzchni betonowej. Z kolei odcinek Skórowo – Leśnice otrzymał nawierzchnię asfaltową.

Niezależnie od zastosowanej technologii, cała trasa spełnia standard drogi ekspresowej z bezkolizyjnymi węzłami, drogami serwisowymi, przejściami dla zwierząt i nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa.

To nie koniec rozwoju korytarza S6

Choć główny przebieg trasy zostanie ukończony, inwestycje w tym korytarzu transportowym będą kontynuowane.

Największym przedsięwzięciem pozostaje Zachodnia Obwodnica Szczecina, która stanie się przedłużeniem układu S6. W ramach inwestycji powstanie około 50 km nowej drogi ekspresowej oraz tunel pod Odrą o długości około 5 km. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Po jego ukończeniu S6 stanie się jeszcze ważniejszym elementem krajowej i międzynarodowej sieci transportowej.

Kierowcy czekali na to od lat

Budowa Trasy Kaszubskiej była jednym z największych przedsięwzięć drogowych ostatnich lat w północnej Polsce. Od 26 czerwca będzie można przejechać ekspresową drogą od Szczecina do Trójmiasta bez konieczności zjeżdżania na drogi krajowe. Tuż przed wakacjami, to jedna z najważniejszych drogowych wiadomości tego roku.