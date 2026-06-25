Droga ekspresowa
Do ruchu trafią trzy ostatnie odcinki S6 między Słupskiem a Leśnicami. To fragmenty Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo oraz Skórowo – Leśnice o łącznej długości ponad 40 km.
Ich otwarcie domknie cały ponad 300-kilometrowy ciąg drogi ekspresowej S6 biegnący wzdłuż północnej Polski. Droga połączy Szczecin, Koszalin, Słupsk, Lębork i Trójmiasto w sposób bezkolizyjny.
Dla kierowców oznacza to koniec wielu lat podróżowania fragmentami dróg krajowych przebiegających przez miejscowości, skrzyżowania i obszary zabudowane. Od końca czerwca niemal cały przejazd między największymi ośrodkami Pomorza będzie możliwy drogą ekspresową.
S6 to prawdopodobnie najważniejsza droga dla Pomorza. To nie tylko trasa turystyczna prowadząca nad morze, co jest szczególnie istotne w wakacje, ale przede wszystkim główna arteria transportowa regionu.
Droga jest częścią międzynarodowego korytarza Via Hanseatica, który łączy miasta południowego wybrzeża Bałtyku od niemieckiej Lubeki aż po łotewską Rygę. W Polsce spina najważniejsze porty morskie: Szczecin–Świnoujście, Gdynię i Gdańsk.
Dzięki ukończeniu całej trasy poprawi się również dostępność transportowa takich miast jak Koszalin, Słupsk czy Lębork, a przewoźnicy zyskają szybsze połączenie między zachodnią i wschodnią częścią wybrzeża.
Termin otwarcia nie jest przypadkowy i z pewnością bardzo cieszy kierowców. GDDKiA zdecydowała się udostępnić trasę tuż przed rozpoczęciem wakacyjnego szczytu wyjazdowego.
To właśnie w sezonie letnim północna część Polski doświadcza największego natężenia ruchu. Dotychczas wielu kierowców podróżujących nad morze musiało liczyć się z korkami na drogach krajowych oraz przejazdami przez liczne miejscowości. Nowa infrastruktura ma znacząco poprawić płynność ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo podróży.
Według GDDKiA na ostatnich odcinkach zakończono już układanie nawierzchni. Obecnie prowadzone są głównie prace wykończeniowe związane z oznakowaniem, montażem ekranów akustycznych, bramownic oraz końcowymi odbiorami technicznymi.
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Nowe odcinki S6 powstały w dwóch różnych technologiach. Fragmenty Słupsk – Bobrowniki oraz Bobrowniki – Skórowo wykonano z nawierzchni betonowej. Z kolei odcinek Skórowo – Leśnice otrzymał nawierzchnię asfaltową.
Niezależnie od zastosowanej technologii, cała trasa spełnia standard drogi ekspresowej z bezkolizyjnymi węzłami, drogami serwisowymi, przejściami dla zwierząt i nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa.
Choć główny przebieg trasy zostanie ukończony, inwestycje w tym korytarzu transportowym będą kontynuowane.
Największym przedsięwzięciem pozostaje Zachodnia Obwodnica Szczecina, która stanie się przedłużeniem układu S6. W ramach inwestycji powstanie około 50 km nowej drogi ekspresowej oraz tunel pod Odrą o długości około 5 km. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Po jego ukończeniu S6 stanie się jeszcze ważniejszym elementem krajowej i międzynarodowej sieci transportowej.
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Budowa Trasy Kaszubskiej była jednym z największych przedsięwzięć drogowych ostatnich lat w północnej Polsce. Od 26 czerwca będzie można przejechać ekspresową drogą od Szczecina do Trójmiasta bez konieczności zjeżdżania na drogi krajowe. Tuż przed wakacjami, to jedna z najważniejszych drogowych wiadomości tego roku.
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