Nowe przepisy, mające zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wchodzą w życie 3 czerwca 2026 r.. Dzieci i młodzież do 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego (UTO) będą musiały korzystać z kasków ochronnych.

Reklama Reklama

Celem nowych regulacji jest ograniczenie liczby poważnych urazów głowy oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach. Kask pozostaje jednym z najskuteczniejszych elementów ochrony, który w razie wypadku może znacząco zmniejszyć ryzyko ciężkich obrażeń, a nawet uratować życie.

Za jazdę bez wymaganego kasku przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Ponieważ przepis dotyczy osób niepełnoletnich, odpowiedzialność finansową za jego naruszenie poniosą rodzice lub prawni opiekunowie.

Obowiązek noszenia kasku obejmie również dzieci do 7. roku życia przewożone w specjalnych fotelikach rowerowych Foto: AdobeStock

Kaski również dla dzieci w fotelikach

Od 3 czerwca zmieniają się także przepisy dotyczące przewożenia małych dzieci na rowerach. Obowiązek noszenia kasku obejmie również dzieci do 7. roku życia przewożone w specjalnych fotelikach rowerowych.

Wyjątek przewidziano dla sytuacji, gdy dziecko jest przewożone w foteliku wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia założenie kasku. W takim przypadku opiekun nie będzie zobowiązany do jego stosowania. Kask nie będzie również wymagany podczas przewożenia dziecka w specjalnej przyczepce rowerowej wyposażonej w pasy bezpieczeństwa.

Zakaz dla dzieci do 13. roku

Warto również przypomnieć, że od 3 marca 2026 r. obowiązują przepisy zakazujące korzystania z hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego dzieciom poniżej 13. roku życia.