Tarcza parkingowa. W Polsce nieznana, za granicą unikniesz dzięki niej mandatów

Ustawianie tarczy parkingowej jest proste. Ustaw godzinę przybycia, zamocuj tarczę w widocznym miejscu za oknem i ruszaj w miasto. Brzmi banalnie, ale tak nie jest. I tak np. w Niemczech korzystanie z tarczy parkingowej regulują przepisy ruchu drogowego. Artykuł 13 ust. 2 ustawy Prawa o ruchu drogowym zezwala na parkowanie z tabliczką parkingową wyłącznie na czas wskazany na odpowiednim znaku drogowym i tylko wtedy, gdy pojazd jest wyposażony w tabliczkę parkingową, którą można łatwo odczytać z zewnątrz. Prawo nie nakazuje konkretnego miejsca na jej pozostawienie. Nie trzeba też ustawiać faktycznego czasu przyjazdu, ale najbliższe pół godziny na tarczy zegara. Jeśli więc zaparkujesz samochód o 15:38 trzeba ustawić tarczę parkingową na godzinę 15:30. Rzeczywisty maksymalny dozwolony czas parkowania pozostaje niezmieniony. Jeżeli okres ten wynosi dwie godziny, miejsce parkingowe należy opuścić najpóźniej do godziny 17:30.

Jeśli wyznaczone miejsca parkingowe są dostępne tylko w ograniczonym czasie – na przykład od 9:00 do 17:00 – poza nimi można parkować tymi godzinami bez konieczności posiadania tarczy parkingowej. Uwaga, kto po przekroczeniu dozwolonego czasu parkowania wróci do auta i przekręci tarczę parkingową na aktualny czas wydłużając sobie darmowy czas parkowania ryzykuje otrzymaniem mandatu. Służby patrolujące miejsca parkingowe często pamiętają parkujące wcześniej samochody. Nie wystarczy tu też minimalnie poruszyć samochód (np. przejechanie na miejscu parkingowym do przodu lub tyłu). To nie rozpoczyna nowego procesu parkowania. W takim wypadu poprawne zachowanie jest tylko jedno – trzeba wyjechać samochodem z miejsca parkingowego i znaleźć nowe.

Na parkingach z takimi oznaczeniami trzeba używać tarczy parkingowej Foto: AdobeStock

Tarczę parkingową można kupić nawet w drogeriach

Tarcze parkingowe można kupić w Niemczech np. stacji benzynowej, supermarkecie, a czasami nawet w drogeriach. Pozostawianie odręcznie napisanej kartki z godziną przyjazdu najczęściej nie są akceptowane. Zależy to od osobistej decyzji i dobrej woli osoby monitorującej miejsce parkingowe. Są jeszcze elektroniczne alternatywy do klasycznej tarczy parkingowej, które np. w Niemczech są dozwolone od 2005 roku, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych. Urządzenia posiadają automatycznie ustawiany czas przyjazdu.