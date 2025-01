W Polsce do wypadku na przejeździe kolejowym dochodzi co drugi dzień

Skuteczność zapór potwierdza też UTK (Urząd Transportu Kolejowego). - Z danych dotyczących wypadłości na przejazdach kolejowo-drogowych (stosunek wypadków do liczby przejazdów danej kategorii) wynika, że bezpieczniejsze są te, na których zamontowane są rogatki. W 2023 r. miernik wypadków na przejazdach kat. A oraz B wyniósł odpowiednio 0.0047 i 0.0084, a kat. C i D odpowiednio 0,0181 i 0,0239 – odpowiada na nasze pytania biuro prasowe Urzędu. Wszystko wskazuje więc na to, że to zapory, a nie czerwone światło, są tym najważniejszym zabezpieczeniem przejazdu kolejowego. Również na filmiku z przejazdu w Nowej Suchej widać, że póki szlabany są opuszczane, kierowcy stoją grzecznie przed nimi. Ruszają, gdy zapory się podnoszą. Gdyby więc zapory cały czas były opuszczone, a podniosły się dopiero po przejeździe drugiego pociągu, najprawdopodobniej do tego wypadku by nie doszło. Były one jednak podniesione, a najgorsze jest to, że nie wywołuje to żadnej refleksji ani samej kolei, ani też instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów pociągów oraz kierowców. - Gdyby był dróżnik, to on wie, jaki ma rozkład i kiedy nadjedzie kolejny pociąg i czeka dłużej, denerwując pewnie kierowców – zauważa jednak Adrian Furgalski.

Zapory zadziałały prawidłowo?

PLK tłumaczy, że zapory zadziałały prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. - To, że rogatki podnoszę się na krótko i opadają, jest jak najbardziej prawidłowe. Urządzenia na przejeździe automatycznym uruchamiane są przez pociąg. Po procesie wyłączenia czujnika następuje podniesienie drągów rogatkowych, a następnie wyłączenie światła czerwonego na sygnalizatorze. Jeżeli nie wyłączyło się światło na sygnalizatorze, a inny pociąg najechał na czujnik załączający, następuje proces ponownego zamykania drągów rogatkowych. Po procesie wyłączenia czujnika następuje podniesienie drągów rogatkowych, a następnie wyłączenie światła czerwonego na sygnalizatorze. Jeżeli nie wyłączyło się światło na sygnalizatorze, a inny pociąg najechał na czujnik załączający, następuje proces ponownego zamykania drągów rogatkowych. Natomiast to świecące się światło czerwone nadal w całym procesie zabrania wjazdu na przejazd. Lekceważenie włączonych sygnalizatorów jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na przejazdach – mówi Karol Jakubowski z biura prasowego PLK.

I całą winą obarcza kierowcę ciężarówki, a także innych kierowców łamiących przepisy. Ale zarówno PLK, jak i UTK czy Ministerstwo Infrastruktury jak ognia unikają odpowiedzi o zapory kolejowe. Pytani min. o to, czy że jeśli uważają oni czerwone światło jest wystarczającym zabezpieczeniem, to po co stosuje się zapory kolejowe? A jeśli są skuteczne, co pokazują statystyki, to czy w tym wypadku nie powinny być opuszczone cały czas, aż do momentu przejazdu drugiego pociągu? Czy to nie jest tak, że jednak warto by sprawdzić i ewentualnie poprawić działanie urządzeń zabezpieczających zamiast bazować jedynie na wierze w to, że kierowcy będą przestrzegać przepisów, jak to wygląda w tej chwili? Czy, mówiąc wprost, przejazdy nie powinny być „idiotoodporne”, tak, żeby pomimo złego zachowania kierowców bezpieczni byli pasażerowie pociągów? Jednak na żadne z tych pytań nie otrzymujemy odpowiedzi.

- Szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie otrzymał Pan z PKP PLK SA. - odpisała nam Anna Szumańska, rzecznik prasowy Ministerstw Infrastruktury. - Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Komisja opublikuje raport z prowadzonego postępowania w przeciągu 12 miesięcy od daty zdarzenia. Odpowiedzi na temat okoliczności, w tym na przedstawione przez Pana zagadnienia będą ujęte w raporcie Komisji – odpowiada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Czy to oznacza, że na to, żeby sprawdzić i ewentualnie poprawić działanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo na przejazdach mamy aż tyle czekać? Na razie nie ma nawet cienia refleksji w tej sprawie ani na samej kolei, ani irytacji w instytucjach, które ją nadzorują. A tymczasem w Polsce do wypadku na przejdźcie kolejowym dochodzi co drugi dzień. Mamy też najwięcej wypadków na torach w całej Europie – według Eurostatu w 2023 r. w Europie doszło do 1567 poważnych wypadków na torach, z czego najwięcej w Polsce – aż 159.