Jazda nocą stanowi wyzwanie dla wielu kierowców. Istnieją tu wyraźne różnice między płciami. Według badania rozproszenia uwagi przeprowadzonego przez firmę ubezpieczeniową DA Direkt tylko 42 procent kobiet ocenia swoje widzenie w ciemności jako dobre, podczas gdy w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 65 procent. Kobiety również uważają, że rzeczy rozpraszające, takie jak odblaskowe oznakowanie drogowe, źle ustawione reflektory samochodowe lub oświetlenie uliczne, są elementem rozpraszającym i przeszkadzającym w nocnej jeździe. W przypadku źle wyregulowanych reflektorów samochodów innych użytkowników drogi odsetek ten wynosi 48 (mężczyźni) do 42 procent (kobiety), a przy umiarkowanym lub wyłączonym oświetleniu ulicznym – 32 (mężczyźni) do 27 procent (kobiety).

W nocy lepiej widzą mężczyźni – to przewaga ewolucyjna

Te samooceny mają podstawy naukowe. Naukowcy z City University of New York odkryli, że mężczyźni lepiej niż kobiety dostrzegają niski kontrast i szybkie ruchy. Może to być ewolucyjna przewaga, która pomaga mężczyznom poruszać się w ciemności. Przeciętnie kobiety słyszą lepiej niż mężczyźni i lepiej odbierają zapachy i smaki. Co ciekawe, różnice te znikają w świetle dziennym. Chociaż kobiety podczas jazdy nocą są bardziej rozproszone przez warunki na drogach, w ciągu dnia często wykazują większą koncentrację niż mężczyźni. Pokazuje to, jak silnie czynniki zewnętrzne, takie jak oświetlenie lub odblaski, mogą wpływać na percepcję i odczucia podczas jazdy.

Praktyczne wskazówki dotyczące większego bezpieczeństwa w nocy:

- Jeśli podczas jazdy nocą czujesz się niepewnie, możesz podjąć proste kroki, aby znacznie poprawić swoją widoczność i bezpieczeństwo. Oprócz czyszczenia szyb i prawidłowego ustawienia reflektorów, pomocne mogą być także okulary do jazdy nocą.

- Używaj... osłony przeciwodblaskowej na przedniej szybie. Pomorze zasłonić rozpraszające światło latarni ulicznych