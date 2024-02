Zacznijmy od badań lekarskich. Te wg. nowego pomysłu urzędników Unii Europejskiej mają być obowiązkowe, powtarzane co jakiś czas i mają dotyczyć wszystkich kierowców, a nie jak pierwotnie zakładano tylko seniorów. Nowy wymóg obowiązkowych badań — raz na 15 lat — będzie dotyczył wszystkich kierowców. Badania mają na celu ocenę zdolności psychicznych do prowadzenia pojazdu oraz wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych. Kolejną zmianą będzie zniesienie bezterminowych praw jazdy. Wszystkie wydawane dokumenty będą miały 15-letni termin ważności. Po jego upływie trzeba będzie wymienić dokument, ale bez potrzeby zdawania nowego egzaminu na prawo jazdy. Do 2033 roku nikt już nie będzie miał bezterminowego prawa jazdy. Do tego czasu wszyscy będą musieli wymienić swoje dokumenty na nowe, z określonym czasem ważności.

Nowe pomysły zaostrzenia przepisów posiadania i otrzymania prawa jazdy

Pojawią się również ograniczenia dla młodych kierowców. Póki co to propozycja Instytutu Transportu Samochodowego, który proponuje żeby młodych kierowców przez pierwsze dwa lata od uzyskania prawa jazdy obowiązywały inne limity prędkości, a ci zupełnie początkujących obowiązywał zakaz samodzielnej jazdy w godz. 22-6. W tym okienku czasowym mogliby prowadzić samochód wyłącznie w obecności osoby, która posiada prawo jazdy nie krócej niż pięć lat. Od jakiegoś czasu do ustawy o kierujących pojazdami wprowadzono okres próbny dla świeżo upieczonych kierowców. Dla nowego kierowcy, który po raz pierwszy uzyskał prawo jazdy kategorii B, trwa on 2 lata, począwszy od dnia, w którym został wydany dokument. Okres próbny nie ma związku z wiekiem kierowcy.

Siadasz za kółko bez ważnego prawa jazdy — to ciężkie wykroczenie drogowe

Przy okazji zmian przepisów wydawania i ważności prawa jazdy najczęściej mówiło się o seniorach za kółkiem. Faktem jest, że europejskie społeczeństwo starzeje się. Według szacunków, do 2050 r. blisko połowa populacji UE będzie miała więcej niż 50 lat. Przepis zdawania przez seniorów od przekroczenia 65 roku życia egzaminu co 5 lat nie przeszedł. Tu seniorzy traktowani będą na równo z pozostałymi kierowcami. Jednak eksperci z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) twierdzą, że przydałyby się dla starszej grupy kierowców obowiązkowe badania psychologiczne. Te miałyby być swego rodzaju sitem i selekcją, dostarczyć informacji o sprawności psychicznej i mechanizmach zachowania kierowcy. Kolejną nowością jest kwalifikacja prowadzenia samochodu lub motocykla bez ważnego prawa, które ma być zaliczane do kategorii ciężkich wykroczeń drogowych. Będzie to czyn na równi jazdy pod wpływem alkoholu lub spowodowania śmiertelnego wypadku.