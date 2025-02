W nowoczesnych samochodach pasażerowie są podczas wypadku chronieni przez liczne poduszki powietrzne. Airbagi zabudowane są w kierownicy, desce rozdzielczej, boczkach foteli, słupkach dachowych, pomiędzy siedzeniami czy nawet na podsufitce. Dostawca podzespołów motoryzacyjnych ZF wprowadza na rynek kolejny system poduszek powietrznych. To aktywna poduszka powietrzna chroniąca stopy, która została zaprojektowana w celu zwiększenia ochrony przed urazami pasażerów podróżujących z przodu samochodu. Wspomaga działanie poduszki powietrznej chroniącej kolana.

Reklama

Czytaj więcej Innowacje Tego jeszcze nie było. Amerykańska firma opatentowała podgrzewane reflektory Zaawansowany technologicznie podgrzewacz zapobiega osadzaniu się lodu na soczewkach reflektorów – to pierwsze tego typu rozwiązanie, które teraz zostało objęte patentem przez amerykańską firmę Rivian produkującą elektryczne SUV-y i pickupy.

Airbag chroniący stopy pojawi się w 2028 roku

Ta poduszka ma być przydatna nie tylko teraz, ale i w przyszłości, kiedy na ulicach pojawią się autonomiczne samochody. Scenariusze jazdy autonomicznej często przedstawiają tzw. pozycje komfortowe, w których siedzenia są odsunięte daleko do tyłu, a osoby znajdujące się w aucie nie muszą go prowadzić. Brak podparcia w okolicy stóp sprawia, że ​​w razie wypadku niekontrolowane ruchy nóg zwiększają ryzyko obrażeń kończyn dolnych. Choć wiele z tych urazów nie zagraża życiu, mogą one jednak skutkować długotrwałym upośledzeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Aktywna poduszka powietrzna chroniąca stopy została opracowana tak, aby zapewnić stabilny punkt uderzenia nawet będąc w pozycji półleżącej z odsuniętymi do tyłu fotelami. Dzięki temu pozostałe systemy poduszek powietrznych mogą w razie zderzenia skutecznie zadziałać. Po stronie kierowcy, umiejscowienie pedałów utrudnia pracę poduszki, ale również z tym poradzili sobie eksperci ZF, którzy podkreślają łatwy montaż nowego airbagu. Nowa poduszka powietrzna chroniąca stopy będzie dostępna od 2028 roku.