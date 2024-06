Nowy pomysł Apple zrewolucjonizuje branżę moto. Funkcje auta sterowane przez Carplay

Według danych Appla 79 procent nabywców nowych samochodów w USA kupiłoby je tylko wtedy, gdy obsługują system Apple Carplay. Integracja smartfona z iPhonem jest dostępna w 98 procentach nowych samochodów, które znajdują się na amerykańskim rynku. Apple nie chce zajmować się wyłącznie małymi ekranami w samochodach, tylko ma dużo większe plany. W przyszłości technologiczny gigant chce przejąć cały system informacyjno-rozrywkowy – a co za tym idzie, każdy wyświetlacz, który w samochodzie. Nowe systemy mają powstawać w ścisłej współpracy z producentami samochodów. Niezależnie od marki auta nowy system ma mieć jeden stały parametr — to czcionka Apple „SF Family”, którą można bezstopniowo regulować pod względem rozmiaru, szerokości, grubości itp. Pomysł, który chce zaoferować Apple opiera się na obecnych funkcjach Carplay. Nowy interfejs ma umożliwić również dostęp do innych dotychczas danych samochodu. Na wszystkich ekranach będą mogły być wyświetlane informacje specyficzne dla auta, które wcześniej były dostępne wyłącznie na wyświetlaczu zamontowanym przez producenta samochodu. Apple Carplay ma mieć możliwość wyświetlania takich danych jak np. prędkość, obroty silnika, poziom paliwa czy przebieg.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób Apple planuje pozyskać te dane od producentów aut. Jednak przy rozwijaniu nowego systemu zaangażowało się 14 producentów m.in. Ford, Honda, Volvo, JLR, a także Renault. Według Apple nawiązano także współpracę z trzema niemieckimi markami premium: Audi, Porsche i Mercedes. Mimo to Ola Källenius, szef Mercedesa jest póki co sceptycznie nastawiony. W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „The Verge” powiedział: "Jesteśmy bardzo skupieni na zapewnieniu holistycznego, luksusowego doświadczenia Mercedesa. Ekosystem Apple Carplay nie jest w stanie tego zrobić". Poza tym Källenius wątpi, czy taki system mógłby objąć wszystkie funkcje pojazdu: „Ostatecznie każdy producent samochodów ma swój własny interfejs do obsługi wszystkich funkcji, aż po fotel z masażem czy cokolwiek innego" - tłumaczy Källenius. Szef Mercedesa podkreśla jednak dobre relacje z Apple i sugeruje, że stuttgarcka firma będzie poszerzać swoją współpracę z amerykańską firmą.

Apple Carplay chce w przyszłości sterować funkcjami i wyświetlać dane samochodu

Oprócz Porsche i Audi, Apple wśród swoich partnerów umieścił także Volkswagena. Jednak były szef Volkswagena Herbert Diess wyraźnie odrzucił wówczas plany współpracy z Apple. Tłumaczył, że nie chce zostać zdegradowany do roli „prasy do kształtowania blachy”. Diess obawiał się, że dane klientów trafiają do Apple. „Nie chcę mówić «Hej, Siri», żeby uzyskać informacje w moim Volkswagenie. Musimy zachować suwerenność dla naszych klientów” – powiedział Diess. Wydaje się, że po odejściu Diessa ze stanowiska szefa Volkswagena sytuacja między Grupą VW a Apple uległa poprawie. Już w połowie 2023 roku Porsche ogłosiło, że ​​w przyszłości umożliwi Apple głębsze przyjrzenie swoim modelom. Funkcje zwiększające komfort, takie jak sterowanie klimatyzacją mają być w przyszłości dostępne za pośrednictwem Apple Carplay. Na pokładzie jest również Aston Martin, który zapowiedział, że w przyszłości będzie wykorzystywał firmę Apple do wyświetlania danych na swoich wyświetlaczach.